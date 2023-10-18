Церковный праздник 18 октября: почему сегодня нельзя давать взаймы, у кого именины

18 октября 2023 года в православном календаре день памяти апостола Луки, который был одним из 70 учеников Иисуса Христа.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Традиции этого дня

Апостол Лука был очень близким и хорошим другом и сподвижником апостола Павла. После мученической кончины первоверховных апостолов Петра и Павла святой Лука покинул Рим и отправился проповедовать слово Божье по Греции, Италии, Македонии, Ливии и Египту.

По одной из версий, Лука мирно скончался в возрасте 80 лет в Африке во время одной из своих проповеднических миссий. А по другой версии - он умер в муках и был распят на оливковом дереве.

В народе день называли "Лука Голодный". По дорогам уже нельзя было проехать на телеге из-за погодных условий и становилось очень холодно. Съесть лук в этот день считалось большой удачей.

Главные приметы на день апостола Луки

Если на вишне еще остались листья - то снег, который выпадет быстро сойдет.

Если месяц направлен к югу, то слякоть продержится до начала ноября. Облака по небу плывут с севера на юг – погода будет ясной, и наоборот.

Бледная и мутная луна – жди дождя или снега. Возможны также морозы.

Что нельзя делать в этот день

В день святого Луки нельзя брать или давать взаймы, категорически нельзя дарить девочкам кукол, а также ставить обувь на стул или стол. Это может обернуться большими горестями и несчастьем.

Именины в этот день празднуют - Иосиф, Андрей, Гавриил, Давид, Иван, Леонтий, Лука, Марин, Сергей, Юлиан, Юлий.