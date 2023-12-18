Церковный праздник 18 декабря: что обязательно нужно сделать, чтобы в дом пришло счастье

18 декабря по новому календарю чтят память Модеста Иерусалимского.
О том, что можно и нельзя делать в понедельник, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Святого Модеста в прошлом считали покровителем скота. Поэтому верующие молились, чтобы он дал животным здоровье. Кроме того, у Модеста просили счастья в дом и всяческих благ.
По народным традициям 18 декабря люди должны провести время с семьей, сходить в гости. Кроме этого, раньше в этот день гадали. Для этого люди ложились туда, где молотили хлеб и слушали. Слышишь стук - рядом смерть, слышишь звон - жди счастья.
День ангела сегодня отмечают Марк, Михаил, Модест, Севастиан, Семен, Флор (Фрол), Зоя.
Чтобы в дом пришло счастье, попросите об этом у Модеста.
Преподобно прожив, Богомудрый Модест и святительским одеянием украшенный, блаженнейший пастырь Иерусалима, ты в радости ныне перед Христом пребываешь и все концы света чудесами просвещаешь. Поэтому будь помощником всем, кто к тебе взывает, и молись, отче, за всех нас.
Напомним, ранее появился церковный календарь на 2024 год.
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