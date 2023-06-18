Церковный праздник 18 июня: вот что нельзя делать в этот особенный день

Что нужно сделать 18 июня, традиции

Наши предки верили, если выдернуть сорняки на огороде именно утром 18 июня, они больше не будут расти. Но очень важно это делать тщательно, чтобы ничего не осталось.

С этого дня начинает цвести сон-трава. Наши предки делали из нее обереги, а еще предсказывали судьбу.

Считается, что увидеть во сне в ночь на 18 июня молодую девушку или парня считается хорошей приметой.

В Дорофеев день наши предки наблюдали за направлением ветра и определяли погоду. Северный ветер в этот день обещает прохладное лето, западный - жаркое, южный - влажное, восточный - урожайное.

Когда-то крестьяне в этот праздник целый день работали на огороде. Особое внимание уделяли огурцам, удобряли и пололи сорняки.

Что не стоит делать на Дорофея

В этот день нельзя рассказывать чужие тайны, иначе и ваши секреты станут известны.

Не следует неосторожно пользоваться ножом, ножницами, иглой, топором и другими острыми предметами, поскольку высок риск травм.

В ночь на 18 июня нельзя много спать, иначе всю жизнь проспишь. А вот сны с 17 на 18 июня - вещие, и сбудутся они очень скоро.

Не тратьте большие суммы на покупки, иначе будете сидеть без денег.

Не ссорьтесь, не ругайтесь, не злословьте и не желайте другим зла, ибо "прилетит бумерангом".

Приметы 18 июня:

Много пауков появилось - к ясной и сухой погоде.

Над водой стелется туман - к урожаю грибов.

Если пчелы прячутся по ульям или собака не выходит из будки, то скоро пойдет дождь.

Если до обеда пасмурно, а во второй половине дня вышло солнце, то погода до конца июня будет переменчивой.

Если день теплый и ясный, то зерно будет крупным.

Если утром трава сильнее обычного пахнет, быть дождю.

Если в облачный день перед закатом ярко засияло солнце, то близится ненастье.

Как помолиться, чтобы был хороший урожай

Господи Боже, Отче небесный, Ты сказал нашему праотцу Адаму: "В поте твоего лица будешь есть хлеб твой". Послушаясь Твоей святой воли, я работаю с молитвой на устах и прошу Тебя: помоги мне и благослови мой труд. Пусть моя нива умножится урожаем - мне и моим родным на достаток, а Тебе, Господи, во славу. Аминь.

Именины отмечают владельцы следующих имен:

Анастасия, Аполлон, Арий, Василиса, Виктор, Галина, Дорофей, Игорь, Иона, Кондратий, Константин, Леонид, Маркиан, Ника, Никандр, Павел, Федор.