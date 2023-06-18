Церковный праздник 18 июня: вот что нельзя делать в этот особенный день

18 июня в церковном календаре день памяти священномученика Дорофия, который в народе так и называли - Дорофеев день. Праздник издавна имел особые традиции и запреты.
Что можно и нельзя делать в это воскресенье - в материале Styler дальше.
Наши предки верили, если выдернуть сорняки на огороде именно утром 18 июня, они больше не будут расти. Но очень важно это делать тщательно, чтобы ничего не осталось.
С этого дня начинает цвести сон-трава. Наши предки делали из нее обереги, а еще предсказывали судьбу.
Считается, что увидеть во сне в ночь на 18 июня молодую девушку или парня считается хорошей приметой.
В Дорофеев день наши предки наблюдали за направлением ветра и определяли погоду. Северный ветер в этот день обещает прохладное лето, западный - жаркое, южный - влажное, восточный - урожайное.
Когда-то крестьяне в этот праздник целый день работали на огороде. Особое внимание уделяли огурцам, удобряли и пололи сорняки.
В этот день нельзя рассказывать чужие тайны, иначе и ваши секреты станут известны.
Не следует неосторожно пользоваться ножом, ножницами, иглой, топором и другими острыми предметами, поскольку высок риск травм.
В ночь на 18 июня нельзя много спать, иначе всю жизнь проспишь. А вот сны с 17 на 18 июня - вещие, и сбудутся они очень скоро.
Не тратьте большие суммы на покупки, иначе будете сидеть без денег.
Не ссорьтесь, не ругайтесь, не злословьте и не желайте другим зла, ибо "прилетит бумерангом".
Господи Боже, Отче небесный, Ты сказал нашему праотцу Адаму: "В поте твоего лица будешь есть хлеб твой". Послушаясь Твоей святой воли, я работаю с молитвой на устах и прошу Тебя: помоги мне и благослови мой труд. Пусть моя нива умножится урожаем - мне и моим родным на достаток, а Тебе, Господи, во славу. Аминь.
Анастасия, Аполлон, Арий, Василиса, Виктор, Галина, Дорофей, Игорь, Иона, Кондратий, Константин, Леонид, Маркиан, Ника, Никандр, Павел, Федор.
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