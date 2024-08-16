Церковный праздник 17 августа: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой завтра праздник в церковном календаре

Мирон жил во времена правления римского императора Деция (249-251 гг.). Служил священником в городе Ахая, на территории современной Греции. Славился благочестием и заботой о своих прихожанах. Мирон часто проповедовал о любви и единстве во время великих христианских праздников, когда вместе собиралось много людей.

Император Деций начал жестокое преследование христиан, пытаясь заставить их отказаться от веры. Во время празднования Рождества Христова, когда Мирон совершал литургию, его арестовали по приказу местного правителя Антипатра.

Святого Мирона заставляли отречься от своей веры и принести жертву языческим богам, но он оставался непоколебимым. Его жестоко пытали, но он не отказался от своей веры. В конце концов святого Мирона казнили.

Священномученик Мирон Кизицкий, пресвитер (изображение: blagovist.church.ua)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

Ссориться с родными

Топтать траву или цветы

Обижать животных

Носить темную одежду.

Также не рекомендуется ходить на кладбище. Наши предки верили, что завтра мертвые будут ходить друг к другу в гости, поэтому лучше им не мешать.

Народные приметы и традиции 17 июля

Весь день жара - к частым дождям в сентябре

Стоит хорошая погода - весна придет рано

Облака плывут низко - к затяжному дождю

Звезды сверкают красным - будет ветрено

Небо затянуло облака - ненастье затянется.

Согласно народным верованиям завтра нужно помогать вдовам, сиротам и бедным. Также существует традиция выбрасывать или сжигать старые вещи. Считали, что вместе с ними ваш дом покинут все болезни и печали.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют: Алексей, Дмитрий, Павел, Илья, Мирон, Ульяна.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: