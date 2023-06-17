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Церковный праздник 17 июня: почему этот день особенный, и кому нужно помолиться

Какой церковный праздник 17 июня (Getty Images)
Автор: Styler

Сегодня, 17 июня, православная церковь почитает память святого Митрофана.

Что нельзя делать в этот праздник, как правильно молиться, у кого День ангела и все традиции наших предков – в материале Styler.

В чем суть праздника

Известно, что Митрофан был патриархом Константинопольским, который жил во времена Константина Великого. Он стал известен, благодаря своей мудрости и праведной жизни.

В народе Митрофана называли "навозником". Дело в том, что с этого дня на поля начинали вывозить навоз. Навоз вывозили на паровое поле, то, на котором в этом году не сеют. Считалось, что необходимо удобрить землю именно в этот день, тогда удастся собрать хороший урожай.

Главные приметы на день Митрофана

  • Если на Митрофана начался дождь, то он будет идти еще 2-3 дня
  • Душно во время восхода солнца – к ухудшению погоды
  • Северо-западный ветер – к ненастью
  • Восточный ветер сулит повальные болезни
  • Радуга на востоке – к хорошей погоде, на западе – к дождю
  • Если цветы усиливают свой запах - дождь пойдет

Кстати, сон с 16 на 17 июня вещий. Он начнет сбываться через девятнадцать дней.

Что нельзя делать 17 июня

  • Запрещено выполнять тяжелую работу в доме.

  • Нельзя мыть или красить волосы, делать стрижку.

  • Нежелательно рвать цветы.

17 июня День ангела отмечают: Елизар, Иван, Митрофан, Назар, Петр, Ян, Мария, Марта, Марфа, София.

Молитва святителю Митрофану

О святителю, отче Митрофане! Приими сие малое моление от нас, грешных раб Божиих (имена), к тебе прибегающих, и теплым твоим предстательством умоли Господа и Бога нашего, Иисуса Христа, яко да призрев на ны милостивно, подаст нам согрешений наших вольных и невольных прощение и избавит нас от бед, печалей, скорби и болезней душевных и телесных, обдержащих нас; да подаст вся на пользу настоящаго жития нашего потребная; да дарует нам скончати житие сие привременное в покаянии и да сподобит нас, грешных и недостойных, Небеснаго Царствия Своего, во еже со всеми святыми славити Его безконечное милосердие, со Безначальным Его Отцем и Святым и Животворящим Его Духом, во веки веков. Аминь.

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