Церковный праздник 16 июля: что запрещено делать в этот особый день, кому нужно молиться

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.

История праздника

Святой Якинт происходил из Кесарии Каппадокийской и жил в IV ст. В юности он прислуживал во дворе императора Траяна. Когда правителю недоброжелатели донесли, что Якинт является христианином, то его попытались заставить отречься от Иисуса.

Юноша не смог отказаться от своей веры, поэтому его подвергли разнообразным пыткам. Якинта заморили голодом в тюрьме. После смерти его тело перенесли в родной город и похоронили в родовом доме.

Святой Анатолий был в V в. патриархом в Царьграде (Константинополе). Он всячески способствовал возведению новых православных храмов, по его инициативе многие мощи христианских мучеников были перевезены в город. Также Анатолий сочинял к празднику Успения Стихиры (церковные песни с библейским сюжетом).

Анатолий лично короновал нового правителя Льва I Макелла, и это стало первым случаем коронации патриархом правителя в Восточной Римской империи.

Также 16 июля в народе отмечают Маков день. Наши предки в эту дату сеяли мак. Считалось, что именно в этот день семена мака особенно полезны.

Главные приметы 16 июля

комары летают роем - значит будет хорошая погода

если собака много спит и мало ест, катается по земле или роет лапами землю - будет плохая погода

если паук плетет новую паутину - значит ждите хорошей погоды

Что сегодня нельзя делать

есть мясо и молочные продукты

работать по хозяйству

отправляться в поездки

злиться, ссориться, грустить и обижаться на родных

не стоит ничего брать взаймы, иначе целое лето проведете в нищете

нельзя спать до полудня - предки верили, что так можно всю жизнь проспать

День ангела сегодня празднуют: Василий, Анатолий, Герасим, Георгий, Евлампий, Константин, Михаил, Марко, Филипп, Хома.

Главная молитва дня

"Всемогущий Боже, терпевший на Кресте за все наши грехи, будь всегда при мне. Крест Святого Иисуса Христа, помоги мне получить от Тебя спасение. Христе Святой, отдали от меня всякое несчастье, зло. Крест Святого Иисуса, спаси меня от всяких несчастий: душевных и телесных. Иисус Назарянин, распятый за нас, имей милосердие надо мною и спаси меня от злых духов". Аминь.