Церковный праздник 16 декабря: что обязательно нужно сделать, чтобы следующий год был удачным

История праздника

Святой пророк Аггей - библейский пророк, принадлежащий к 12 "малым" пророкам Ветхого Завета, автор Книги пророка Аггея.

Святой Аггей жил в VI веке до Рождества Христова. Именно он дал ряд пророчеств, адресованных иудейскому царю Зоровавелю, а также призывал представителей власти продолжить реставрацию храма в Иерусалиме. Он убеждал народ достроить второй Иерусалимский храм и указал на религиозное безразличие, в котором кроется главная причина всех бед. Также пророк предсказал возвращение иудейского народа из египетского плена.

Сведений о жизни и деятельности пророка Аггея Священное Писание не сохранило.

В народе Аггея считали покровителем чистых помыслов и наставником на добрые дела. В этот день наши предки молились святому, чтобы он помог избавиться от вредных привычек. Верили, что если дать на Аггея обещание себе или другим и выполнить его, то в новом году в дом придет достаток и удача. Но если нарушить данное слово - будет беда и быстрые расходы.

Приметы дня

какая сегодня погода, такой она будет и в апреле

если выпал иней, то на праздники будет тепло

если мороз - то ждите холодную погоду до Крещения

появились на стекле морозные узоры, значит холода еще 20 дней продержатся

если сегодня холодно, то зима тоже будет такой

если на Аггея ветреная погода и снег, который лежит вплотную к забору - значит лето будет неурожайным

Что сегодня нельзя делать

долго смотреть на себя в зеркало, потому что это может навлечь беду

носить вещи красного цвета

прислушаться к советам, которые дают не ваши родственники

категорически запрещено лениться - в этот день нужно хорошо поработать, тогда следующий год будет удачным

устраивать пышные застолья

разговаривать с близкими через порог, иначе можно поссориться с ними

передавать деньги из рук в руки, потому что так они вроде бы как могут нести негативную энергию

День ангела сегодня празднуют: Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Петр, Аггей, Амвросий, Марин, Мемнон, Николай, Осия, Семен, Соломония, София и Феофания.

Главная молитва дня

Молитва к Аггею должна начинаться с этих слов: "Просвещенное духом чистое твое сердце стало вместилищем более ясного пророчества, ибо видишь ты далекое будущее как настоящее. Поэтому мы почитаем тебя, пророк блаженный, Аггей славный". После этого у святого можно просить все, что человек пожелает, особенно помощи в тех делах, с которыми сам не может справиться.