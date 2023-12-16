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Церковный праздник 16 декабря: что обязательно нужно сделать, чтобы следующий год был удачным

Какой церковный праздник 16 декабря (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

16 декабря по новому календарю церковь отмечает День святого Аггея, по старому стилю сегодня день памяти преподобного Иоанна Молчуна.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

История праздника

Святой пророк Аггей - библейский пророк, принадлежащий к 12 "малым" пророкам Ветхого Завета, автор Книги пророка Аггея.

Святой Аггей жил в VI веке до Рождества Христова. Именно он дал ряд пророчеств, адресованных иудейскому царю Зоровавелю, а также призывал представителей власти продолжить реставрацию храма в Иерусалиме. Он убеждал народ достроить второй Иерусалимский храм и указал на религиозное безразличие, в котором кроется главная причина всех бед. Также пророк предсказал возвращение иудейского народа из египетского плена.

Сведений о жизни и деятельности пророка Аггея Священное Писание не сохранило.

В народе Аггея считали покровителем чистых помыслов и наставником на добрые дела. В этот день наши предки молились святому, чтобы он помог избавиться от вредных привычек. Верили, что если дать на Аггея обещание себе или другим и выполнить его, то в новом году в дом придет достаток и удача. Но если нарушить данное слово - будет беда и быстрые расходы.

Приметы дня

  • какая сегодня погода, такой она будет и в апреле
  • если выпал иней, то на праздники будет тепло
  • если мороз - то ждите холодную погоду до Крещения
  • появились на стекле морозные узоры, значит холода еще 20 дней продержатся
  • если сегодня холодно, то зима тоже будет такой
  • если на Аггея ветреная погода и снег, который лежит вплотную к забору - значит лето будет неурожайным

Что сегодня нельзя делать

  • долго смотреть на себя в зеркало, потому что это может навлечь беду
  • носить вещи красного цвета
  • прислушаться к советам, которые дают не ваши родственники
  • категорически запрещено лениться - в этот день нужно хорошо поработать, тогда следующий год будет удачным
  • устраивать пышные застолья
  • разговаривать с близкими через порог, иначе можно поссориться с ними
  • передавать деньги из рук в руки, потому что так они вроде бы как могут нести негативную энергию

День ангела сегодня празднуют: Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Петр, Аггей, Амвросий, Марин, Мемнон, Николай, Осия, Семен, Соломония, София и Феофания.

Главная молитва дня

Молитва к Аггею должна начинаться с этих слов: "Просвещенное духом чистое твое сердце стало вместилищем более ясного пророчества, ибо видишь ты далекое будущее как настоящее. Поэтому мы почитаем тебя, пророк блаженный, Аггей славный". После этого у святого можно просить все, что человек пожелает, особенно помощи в тех делах, с которыми сам не может справиться.

 

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