ua ru
Пт, 16 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Церковный праздник 16 декабря: что категорически нельзя делать в этот день, у кого именины

Новина українською →
Пятница 16 декабря 2022 06:01
Церковный праздник 16 декабря: что категорически нельзя делать в этот день, у кого именины Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

16 декабря христиане молятся преподобному Иоанну Молчуну и святому пророку Софонию.

Обо всех приметах и запретах этой даты вы можете узнать в материале Styler. Также мы расскажем, кого сегодня стоит поздравить с днем ангела.

Что нам известно о святом

Святого начали называть Молчаливым, так как он долгое время придерживался обета молчания. После этого Господь наделил его даром исцелять любые болезни молитвой.

Он родился в 454 году в семье военачальника. Еще в детстве ребенок увлекся Священным писанием. Когда его отец умер, большую часть своего приданого Иван отнес нуждающимся людям. Остальные деньги пошли на строительство храмов. Сам же мужчина поселился в колонийской церкви, а потом стал епископом. Он прожил 104 года и скончался тихой смертью.

В этот день полагается молчать и без острого повода рта не раскрывать. По поверьям, кто весь день промолчит на Ивана, тот затем весь год красноречивостью поражать будет. В эту дату даже молится стоит про себя.

Главные приметы этой даты

  • на Иоанна Луна сменилась – к дневному потеплению;
  • снега мало или ложится на талую землю – неурожайным следующий год выдастся;
  • снегирь чирикает под окном – к оттепели;
  • треск дров – к морозам;
  • звезды "запрыгали" – к вьюгам и морозам.

Что сегодня категорически нельзя делать

  • Сегодня нельзя ссориться и кричать друг на друга.
  • Проведите этот день в покое и тишине.
  • Сегодня нельзя громко разговаривать, праздновать, веселиться.
  • 16 декабря запрещаться употреблять алкоголь и жирную пищу.

Кто сегодня празднует день ангела

Савва, Гаврило (Гавриил), Иван, Федор, Алиса, Аделаида, Софония.

Кстати, ранее мы писали о том, что думают священники о праздновании Рождества 25 декабря.

А также рассказывали о том, уместно ли отмечать праздники во время войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине