Церковный праздник 16 декабря: что категорически нельзя делать в этот день, у кого именины
16 декабря христиане молятся преподобному Иоанну Молчуну и святому пророку Софонию.
Обо всех приметах и запретах этой даты вы можете узнать в материале Styler. Также мы расскажем, кого сегодня стоит поздравить с днем ангела.
Что нам известно о святом
Святого начали называть Молчаливым, так как он долгое время придерживался обета молчания. После этого Господь наделил его даром исцелять любые болезни молитвой.
Он родился в 454 году в семье военачальника. Еще в детстве ребенок увлекся Священным писанием. Когда его отец умер, большую часть своего приданого Иван отнес нуждающимся людям. Остальные деньги пошли на строительство храмов. Сам же мужчина поселился в колонийской церкви, а потом стал епископом. Он прожил 104 года и скончался тихой смертью.
В этот день полагается молчать и без острого повода рта не раскрывать. По поверьям, кто весь день промолчит на Ивана, тот затем весь год красноречивостью поражать будет. В эту дату даже молится стоит про себя.
Главные приметы этой даты
- на Иоанна Луна сменилась – к дневному потеплению;
- снега мало или ложится на талую землю – неурожайным следующий год выдастся;
- снегирь чирикает под окном – к оттепели;
- треск дров – к морозам;
- звезды "запрыгали" – к вьюгам и морозам.
Что сегодня категорически нельзя делать
- Сегодня нельзя ссориться и кричать друг на друга.
- Проведите этот день в покое и тишине.
- Сегодня нельзя громко разговаривать, праздновать, веселиться.
- 16 декабря запрещаться употреблять алкоголь и жирную пищу.
Кто сегодня празднует день ангела
Савва, Гаврило (Гавриил), Иван, Федор, Алиса, Аделаида, Софония.
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