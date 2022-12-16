Церковный праздник 16 декабря: что категорически нельзя делать в этот день, у кого именины

Обо всех приметах и запретах этой даты вы можете узнать в материале Styler. Также мы расскажем, кого сегодня стоит поздравить с днем ангела.

Что нам известно о святом

Святого начали называть Молчаливым, так как он долгое время придерживался обета молчания. После этого Господь наделил его даром исцелять любые болезни молитвой.

Он родился в 454 году в семье военачальника. Еще в детстве ребенок увлекся Священным писанием. Когда его отец умер, большую часть своего приданого Иван отнес нуждающимся людям. Остальные деньги пошли на строительство храмов. Сам же мужчина поселился в колонийской церкви, а потом стал епископом. Он прожил 104 года и скончался тихой смертью.

В этот день полагается молчать и без острого повода рта не раскрывать. По поверьям, кто весь день промолчит на Ивана, тот затем весь год красноречивостью поражать будет. В эту дату даже молится стоит про себя.

Главные приметы этой даты

на Иоанна Луна сменилась – к дневному потеплению;

снега мало или ложится на талую землю – неурожайным следующий год выдастся;

снегирь чирикает под окном – к оттепели;

треск дров – к морозам;

звезды "запрыгали" – к вьюгам и морозам.

Что сегодня категорически нельзя делать

Сегодня нельзя ссориться и кричать друг на друга.

Проведите этот день в покое и тишине.

Сегодня нельзя громко разговаривать, праздновать, веселиться.

16 декабря запрещаться употреблять алкоголь и жирную пищу.

Кто сегодня празднует день ангела

Савва, Гаврило (Гавриил), Иван, Федор, Алиса, Аделаида, Софония.