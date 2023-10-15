RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Церковный праздник 15 октября: что обязательно нужно сделать, чтобы получить сильную защиту от святых

Какой церковный праздник 15 октября (фото: Freepik)
Автор: Styler

15 октября по новому календарю церковь чествует преподобного Евфимия Нового и мученика Лукиана.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

История праздника

Евфимий Новый Солунский жил в Палестине в IX веке. Он родился в христианской семье. Отец его заставил рано жениться, но юноша в 18 лет покинул жену, принял постриг и стал отшельником. Позже святой основал монашескую общину близ Салоник.

Также сегодня чествуют Лукиана Антиохийского - это мученик и богослов, живший в ІІІ веке. За веру в Иисуса его на 9 лет посадили в тюрьму и все это время пытали. Точная причина смерти Лукиана неизвестна. Он мог умереть с голоду, или ему отрубили голову.

В народе этот день называли Юхим осенний и верили, что с его приходом наступают холода, а вместе с ними - приходит нечистая сила. Особенно она мешала женщинам во всех начинаниях. Чтоб от нее избавится, нужно было помолиться Евфимию.

Традиционно в этот день женщины трепали лен, а мужчины убирали ульи.

Приметы дня

  • если вокруг луны есть круги - скоро будут заморозки
  • облачный рассвет - ждите ухудшения погоды в ближайшие дни
  • если птицы летают низко над деревьями - будет ненастье
  • если до сих пор есть комары - зима будет мягкой
  • если небо ясное и безоблачное - хорошая погода сохранится в ближайшие дни

Что нельзя сегодня делать

  • обманывать, ссориться и злословить
  • употреблять вредную пищу и спиртное
  • до рассвета смотреть в зеркало
  • заниматься тяжелым физическим трудом
  • выходить из дома после заката
  • делать покупки

День ангела сегодня празднуют: Ефим, Иоанн, Денис, Лука, Лукьян, Семен, Дмитрий и Ян.

Сильная молитва для защиты

"Просим Тебя, Господи, защити этот дом от атак наших духовных врагов и останови эти ужасные колебания воздуха. Приносим Тебе, Господи, наши похвалы и жертвы в благодарность за уже полученные благодати. Господи, выслушай, пожалуйста, наши скромные молитвы, чтобы мы могли радоваться прекращению этой бури и всегда использовать во благо дар Твоих милостей". Аминь.

 

Ранее мы рассказывали, какие праздники будут в октябре 2023 года.

Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.

Читайте РБК-Украина в Google News
свято в УкраїніПраздники в Украинецерковный календарь