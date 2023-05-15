Церковный праздник 15 мая: что строго запрещено, а что делать можно и нужно

Важные традиции 15 мая, что нужно сделать

Святым Борису и Глебу молятся об излечении от болезней, особенно от слепоты и болезней ног, просят защитить от недоброжелателей, обуздать вражду и злобу, сохранить мир в семье и помощи защитникам Родины.

Важно было в этот день помириться с теми, с кем давно находитесь в плохих отношениях, извиниться перед теми, кого оскорбили.

Считается, что 15 мая подходит для получения повышения на работе или приглашения на свидание.

В этот день нужно обязательно помочь неимущим и бедным, например, угостить их чем-нибудь.

По народным приметам сегодня, подметая в доме, нужно мести не как обычно - к порогу, а от порога к центру, чтобы сохранить достаток и благополучие.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит оставлять свой кошелек пустым - это к нищете.

Не рассказывайте никому о своих хороших снах, иначе они не сбудутся.

Нельзя пересчитывать деньги после заката, иначе будете бедствовать.

Не отказывайте бедным - иначе все вернется к вам сторицей.

Помните, что сегодня запрещено ссориться, выяснять отношения и провоцировать конфликты, а также не разрешается бездельничать.

Приметы на 15 мая:

холодно и ветрено - летом будет такая же погода;

яркое солнце на закате - мало дождей летом;

красивый закат - лето будет сухим;

жаркое солнце сегодня - установится хорошая погода;

собираются грозовые облака - несколько дней будет ненастье.

ночью услышать пение соловья - к солнечной погоде;

возле дома каркает ворона - ждите неприятностей.

Именины 15 мая отмечают:

Глеб, Борис, Давид, Роман, Афанасий, Зоя.

Талисманом человека, рожденного 15 мая, является оникс. Этому камню издавна приписывают удивительные магические свойства. Если вы родились в этот день, оникс может стать вашим оберегом.