Церковный праздник 14 января: главные запреты дня и сильнейшая молитва о здоровье

14 января по новому стилю церковь чтит память святых преподобных Отцов, убитых в Синае, и именины святой равноапостольной Нины. По старому стилю в этот день почитали святителя Василия Великого.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
40 христианских святых и монахов-мучеников жили вблизи горы Синай в IV веке. В 371 году на них напала ватага сарацин. Они убили 38 служителей Господа. Только два монаха остались в живых. Но один от тяжелых ран умер следующей ночью, а второй - на четвертый день.
Также в этот день отмечают именины Святой равноапостольной Нины, грузинской просветительницы. Она обратила много грузин в христианство и способствовала тому, чтобы Грузия приняла христианство.
Нина родилась в Каппадокии (современная Турция), но из-за преследований христиан оказалась в Грузии, где много проповедовала. Умерли святая около 335 года. Ее мощи хранятся в женском Бодбийском монастыре в Грузии.
День ангела сегодня празднуют: Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Иеремий, Иоанн, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Савва, Сергей, Степан, Ян, Нина.
"О, премилосердная Нина, о, Светлая душа, Господом Богом указана. Руки перед тобой преклоняю, всей душой своей тебя уважаю. Прошу тебя не о монетах, не о материальных благах, а прошу тебя об исцелении меня рабы (раба) Божией, болезнью одержимой.
Подай мне это исцеление, помоги мне, святая Нина, умолять сына Божия Иисуса Христа, пусть святые ангелы с неба спустят благодать. Да будет так". Аминь.
Эту молитву нужно читать 40 дней, а затем пойти в церковь на службу и зажечь свечу.
Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.
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