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Церковный праздник 14 января: главные запреты дня и сильнейшая молитва о здоровье

Какой церковный праздник 14 января (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

14 января по новому стилю церковь чтит память святых преподобных Отцов, убитых в Синае, и именины святой равноапостольной Нины. По старому стилю в этот день почитали святителя Василия Великого.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

История праздника

40 христианских святых и монахов-мучеников жили вблизи горы Синай в IV веке. В 371 году на них напала ватага сарацин. Они убили 38 служителей Господа. Только два монаха остались в живых. Но один от тяжелых ран умер следующей ночью, а второй - на четвертый день.

Также в этот день отмечают именины Святой равноапостольной Нины, грузинской просветительницы. Она обратила много грузин в христианство и способствовала тому, чтобы Грузия приняла христианство.

Нина родилась в Каппадокии (современная Турция), но из-за преследований христиан оказалась в Грузии, где много проповедовала. Умерли святая около 335 года. Ее мощи хранятся в женском Бодбийском монастыре в Грузии.

Приметы дня

  • вокруг луны туман - будет метель
  • холодно, идет снег и рано поют петухи - будет потепление
  • иней на деревьях - ждите оттепели
  • белые облака на небе - морозы продержатся еще долго
  • ворона каркает - будет метель
  • бледный месяц - скоро пойдет снег
  • звезды мерцают - будут сильные морозы

Что нельзя сегодня делать

  • давать и брать взаймы деньги
  • ссориться с друзьями и родными, потому что примирение будет длиться долго
  • принимать важные решения
  • отказывать кому-нибудь в помощи
  • выносить мусор, ведь можете вынести свое счастье
  • стричь волосы, потому что это принесет неудачу

День ангела сегодня празднуют: Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Иеремий, Иоанн, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Савва, Сергей, Степан, Ян, Нина.

Главная молитва дня

"О, премилосердная Нина, о, Светлая душа, Господом Богом указана. Руки перед тобой преклоняю, всей душой своей тебя уважаю. Прошу тебя не о монетах, не о материальных благах, а прошу тебя об исцелении меня рабы (раба) Божией, болезнью одержимой.

Подай мне это исцеление, помоги мне, святая Нина, умолять сына Божия Иисуса Христа, пусть святые ангелы с неба спустят благодать. Да будет так". Аминь.

Эту молитву нужно читать 40 дней, а затем пойти в церковь на службу и зажечь свечу.

 

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