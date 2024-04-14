Церковный праздник 14 апреля: что запрещено делать сегодня и какие главные приметы

Воскресенье 14 апреля - четвертое воскресенье Великого поста. Сегодня церковью почитается память мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Литовских и святого Мартина.
О традициях этого дня, главных запретах и приметах, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Лунный календарь, РадиоТрек.
Сегодня церковь почитает святителя Мартина, Папы Римского. Мартин родился в 7 веке в Умбрии, регионе современной Италии.
Получив церковное образование, Мартин сначала был легатом (официальным представителем) Папы того времени Теодора, а впоследствии, после смерти Папы, занял эту должность.
Однако через 4 года, в результате противостояния церкви и правительства, Мартин был заключен в темницу по приказу императора. После пыток, Папу отправили в ссылку на остров Херсонес, где и умер Мартин, не отрекшись в муках от своей веры и став святым.
Предки считали, что в этот день лисы покидают старые норы и ищут новые дома - поэтому в народе 14 апреля называли днем Мартина Лисогона.
К тому же внимательно следили за поведением птиц, особенно ворон и журавлей - верили, что птицы могут принести счастье и благополучие. Пчеловоды же в этот день, если весна была ранней, выносили ульи во двор.
14 апреля молятся о финансовом успехе, просят крепкого здоровья и согласия в семье. Кроме соблюдения поста сегодня посещают ранние и вечерние службы и Литургию.
Два брата - Антоний и Иоанн - вместе с Евстафием, служили при дворе Ольгерда, литовского князя. Однако из-за разницы вероисповедания - Антоний, Иоанн и Евстафий были православными христианами - Иоанна и Антония заключили в тюрьму.
Через год, когда Иоанн отказался от веры, братьям вернули свободу - но ненадолго, ведь Антоний не изменил убеждений, кроме этого, Иоанн раскаялся и вернулся в православное христианство. Впоследствии их казнили - вместе с Евстафием, который на охоте рассказал князю о своей религии.
За их мучения троицу канонизировали, построив на месте их смерти церковь.
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