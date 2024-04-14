Церковный праздник 14 апреля: что запрещено делать сегодня и какие главные приметы

История и традиции праздника

Сегодня церковь почитает святителя Мартина, Папы Римского. Мартин родился в 7 веке в Умбрии, регионе современной Италии.

Получив церковное образование, Мартин сначала был легатом (официальным представителем) Папы того времени Теодора, а впоследствии, после смерти Папы, занял эту должность.

Однако через 4 года, в результате противостояния церкви и правительства, Мартин был заключен в темницу по приказу императора. После пыток, Папу отправили в ссылку на остров Херсонес, где и умер Мартин, не отрекшись в муках от своей веры и став святым.

Предки считали, что в этот день лисы покидают старые норы и ищут новые дома - поэтому в народе 14 апреля называли днем Мартина Лисогона.

К тому же внимательно следили за поведением птиц, особенно ворон и журавлей - верили, что птицы могут принести счастье и благополучие. Пчеловоды же в этот день, если весна была ранней, выносили ульи во двор.

14 апреля молятся о финансовом успехе, просят крепкого здоровья и согласия в семье. Кроме соблюдения поста сегодня посещают ранние и вечерние службы и Литургию.

Кто такие мученики Иоанн и Евстафий Литовские

Два брата - Антоний и Иоанн - вместе с Евстафием, служили при дворе Ольгерда, литовского князя. Однако из-за разницы вероисповедания - Антоний, Иоанн и Евстафий были православными христианами - Иоанна и Антония заключили в тюрьму.

Через год, когда Иоанн отказался от веры, братьям вернули свободу - но ненадолго, ведь Антоний не изменил убеждений, кроме этого, Иоанн раскаялся и вернулся в православное христианство. Впоследствии их казнили - вместе с Евстафием, который на охоте рассказал князю о своей религии.

За их мучения троицу канонизировали, построив на месте их смерти церковь.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ничего отдавать из дома, особенно хлеб и соль - уйдет счастье и здоровье из семьи.

Нельзя одалживать у кого-то деньги - будут финансовые сложности.

Не стоит посещать друзей, родственников и знакомых - можно навлечь неудачи.

Народные приметы на 14 апреля