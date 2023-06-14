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Церковный праздник 14 июня: почему этот день особенный и что строго запрещено делать

Какой праздник 14 июня 2023 года (фото: Getty Images)
Автор: Styler

14 июня 2023 в православном календаре - день памяти философа Юстина. В народном календаре - Устинов день. Наши предки говорили, что именно с этой даты начинается лето.

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - читайте в материале Styler.

Традиции 14 июня

Как правило, к 14 июня созревала брусника. Наши предки знали, что эта ягода – невероятно полезна. Ее сушили, зимой добавляли в квашеную капусту. Из брусники делали наливки, варенье и компоты. Хорошей приметой в Устинов день считалось съесть горсть свежей брусники.

На Устина Брусничные губы было принято хлопотать по дому, занимаясь рутинными делами: наводить чистоту в шкафах, протирать углы, приводить в порядок приусадебные участки. Считалось, что это поспособствует привлечению финансов и удачи.

Что нельзя делать в Устинов день

Опасным занятием в Устинов день считалось возведение огородных изгородей. В Устинов день также запрещается выходить из дома. Запрет касался всех незамужних девушек, которым встреча с незнакомыми мужчинами сулила беду.

Также нельзя врать, заниматься клеветничеством, наводя напраслину на людей. Болезни, нищета и другие проблемы могут замучить и довести до отчаяния.

Ни в коем случае 14 июня нельзя ссориться, печалиться и грустить.

Главные приметы этого дня

  • Наши предки смотрели, какой сегодня день: утром солнце бледнеет - вечером пойдет дождь;
  • утром пасмурная погода - к хорошему урожаю яровых;
  • быстро высохшая трава после росы - будет жарко;
  • пасмурный и дождливый день означает, что хорошо уродит овес, но ягод будет мало.

В Устинов день, 14 июня, именины отмечают:

  • Василий, Вера, Виктория, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел, Харита.

Кстати, люди, рожденные в это время, отличаются упорством.

Сегодня можно прочитать очень простой заговор для хороших волос. Нужно просто пойти в поле и бросить на него несколько своих выпавших волосков, при этом произнеся:

"Поле, будь колосисто, а голова моя, – волосиста.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь".

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