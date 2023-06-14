Церковный праздник 14 июня: почему этот день особенный и что строго запрещено делать

14 июня 2023 в православном календаре - день памяти философа Юстина. В народном календаре - Устинов день. Наши предки говорили, что именно с этой даты начинается лето.
Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - читайте в материале Styler.
Как правило, к 14 июня созревала брусника. Наши предки знали, что эта ягода – невероятно полезна. Ее сушили, зимой добавляли в квашеную капусту. Из брусники делали наливки, варенье и компоты. Хорошей приметой в Устинов день считалось съесть горсть свежей брусники.
На Устина Брусничные губы было принято хлопотать по дому, занимаясь рутинными делами: наводить чистоту в шкафах, протирать углы, приводить в порядок приусадебные участки. Считалось, что это поспособствует привлечению финансов и удачи.
Опасным занятием в Устинов день считалось возведение огородных изгородей. В Устинов день также запрещается выходить из дома. Запрет касался всех незамужних девушек, которым встреча с незнакомыми мужчинами сулила беду.
Также нельзя врать, заниматься клеветничеством, наводя напраслину на людей. Болезни, нищета и другие проблемы могут замучить и довести до отчаяния.
Ни в коем случае 14 июня нельзя ссориться, печалиться и грустить.
В Устинов день, 14 июня, именины отмечают:
Кстати, люди, рожденные в это время, отличаются упорством.
Сегодня можно прочитать очень простой заговор для хороших волос. Нужно просто пойти в поле и бросить на него несколько своих выпавших волосков, при этом произнеся:
"Поле, будь колосисто, а голова моя, – волосиста.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь".
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