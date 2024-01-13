Церковный праздник 13 января: что нельзя делать, чтобы не потерять счастье на долгие годы

История праздника

Святые мученики Ермил и Стратоник были славянами, жившими в начале IV в. во времена правления императора Ликиния (307-324), который преследовал христиан. Ермил был диаконом в городе Сингидон (Белград). Его заключили в тюрьму за веру во Христа, а затем замучили до смерти, но он не отрекся от христианства.

Стратоник был тюремным надзирателем и тайным христианином. Он не мог без слез смотреть, как мучили Ермила. Когда об этом узнали другие надзиратели, то подвергли его пыткам. После пыток мучеников зашили в сети и бросили в Дунай. Через три дня христиане обнаружили тела святых и похоронили возле Сингидона.

Мученик Петр Авессаломит (Анийский) был родом из селения Анеи в Палестине. Он исповедовал христианство, поэтому его схватили и доставили к правителю Палестины. Его заставляли отречься от Иисуса и поклониться идолам, но святой не сделал этого, за что его сожгли на костре.

В народе этот день называли Ермиловым. Предки особое внимание уделяли домашним животным, больше всего - кошкам и собакам. С ними связано много примет и обрядов.

Приметы дня

вокруг луны круг - будет метель

кот прячет мордочку - будет мороз, лижет лапку - солнечная погода, катается по полу - теплая погода

если кот скребет пол когтями - будет метель

котик ложится доверху животом - будет тепло

кот смотрит в окно - будет оттепель

возле окна щебечет синица - ждите ранней весны

Что нельзя сегодня делать

засыпать рядом с кошкой - в народе верили, что тогда можно потерять рассудок

обижать животное, иначе не будет счастья 7 лет подряд

выходить без необходимости на улицу, иначе на морозе простудитесь и заболеете

ссориться и ругаться

брать и давать взаймы

заниматься тяжелым физическим трудом

выходить на улицу до рассвета

заниматься рукоделием

День ангела сегодня отмечают: Афанасий, Елизар, Иринарх, Иуст, Максим, Никодим, Пахом, Стратоник, Иаков, Петр, Папирин, Никифор, Исай, Иуда, Ермилов и Варсонофий.

Молитва о здоровье

"Боже, Творец всего живого, умоляю, сжалься над рабом Твоим (имя больного) и даруй выздоровлением тело его. Только Твоя помощь исцелит его, только сила Твоя способна творить чудеса, только Ты можешь подарить спасение и избавить от страданий.

Сделай так, о Милостивый, чтобы боль отступила и никогда не возвращалась, чтобы душа почувствовала силу божественную, а тело избавилось от болезни. Силы Твои обмоют немощные раны, которые мгновенно заживут. Милость Твоя, Господи, укрепит веру и избавит от болезни (имя больного). Во веки вечные". Аминь.