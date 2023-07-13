Церковный праздник 13 июля: что запрещено делать в этот особый день, приметы

В чем суть праздника

Почти все апостолы Христовы (за исключением Иоанна Богослова, который умер своей смертью) закончили жизнь в муках и страданиях, тем самым они удостоились и после смерти быть рядом с Иисусом Христом. Именно в их честь, в честь Двенадцати апостолов Христа, и празднуется этот православный праздник.

13 июля принято посещать храмы и молиться за себя и свою семью. Если у вас не получается прийти в церковь, прочтите молитву 12 апостолам дома. Также в этот день люди просят друг у друга прощения, мирятся и забывают все обиды.

Наши предки называли этот день "макушкой лета". Также люди считали, что именно с этой даты начинается сильная жара.

Народные приметы 13 июля

Если слышно кукование кукушки, то лето будет долгое и теплое

Утром выпала роса - к солнечной погоде, нет росы – ждите осадков

После дождя лещ показывается из воды - будет теплый вечер

Облака желтые 13 июля - к дождю

Белые облака против ветра поднимаются - к дождю, по ветру идут - к теплу

Что нельзя делать сегодня

Употреблять алкоголь и играть в азартные игры

Давать деньги в долг

Ссориться, ругаться и сплетничать

Отказывать кому-либо в помощи

13 июля именины отмечают владельцы таких имен: Андрей, Варфоломей, Матвей, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Филипп, Динара.