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Церковный праздник 13 июня: что сегодня можно и нельзя делать, кому помолиться

13 июня православные чтят память мученика Ермия (фото: pixbay.com)
Автор: Styler

Сегодня, 13 июня, православная церковь чтит память мученика Ермия.

Что нельзя делать в этот праздник, как правильно молиться, у кого День ангела и все традиции наших предков – в материале Styler.

В чем суть праздника

Ерма - это апостол от семидесяти, который жил в I в. Епископ, как гласят церковные предания, обладал даром пророчества и исцеления.

В народе праздник получил название день Еремея Бобовника или Еремея Распрягальника. Дата связана с окончанием в это время сезон сева в полях, когда нужно было распрягать лошадей и давать им отдых.

Ерма пострадал за веру в Христа, отказавшись поклониться языческим идолам по требованию местного правителя, за что был казнен после жестоких пыток - ему отрезали голову. Христианам удалось забрать тело мученика и тайно похоронить.

Издавна на украинских территориях в эту дату было принято заниматься повседневными делами или просто отдыхать. Хозяйки на огороде высаживали бобовые культуры.

Также люди уделяли время дому, семье, устраивали посиделки в кругу друзей или родных.

Что нельзя делать 13 июня

По поверью, если на Ермея запрячь коня, то он заболеет и вскоре падет, поэтому в этот день крестьяне даже при острой нужде старались ходить пешком или откладывали дела на завтра.

В этот день нельзя ссориться с соседями и близкими, иначе еще долгое время не сможете помириться.

Народные приметы на 13 июня

  • Если сегодня ночь теплая, значит будет хороший урожай овощей.
  • Если кукушка громко кукует, значит скоро установится хорошая погода.
  • Если дождь идет сегодня, значит, урожай будет небогатым.
  • Пауки начали 13 июня плести паутину - жди потепления.

Наши предки заметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая.

Кто празднует День ангела 13 июня

День ангела (именины) сегодня отмечают: Борис, Роман, Филипп, Кристина, Александра, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария.

Молитва

Ти, що пройшов через вогонь випробувань і залишився вірним своєму Господу, моли за мене перед Божим Троном. Допоможи у духовному зростанні і покаянні, щоб зміг я знайти спасіння і благодать у Христі.

Молюся, щоб твоя світла прикладна дорога віри та сповідання стала натхненням для мене. Нехай твоя сильна воля і стійкість пробуджують у мені сміливість і витримку у подоланні життєвих труднощів і спокус.

Допоможи визнати свої гріхи, знайти внутрішнє очищення і змінити своє життя на краще. Даруй мені мудрість і силу, щоб шукати правду, служити ближньому і жити за заповітами Божими.

І хай життя моє буде сповнене вірою, надією і любов'ю до Бога і до ближніх.

В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

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