Церковный праздник 13 июня: что сегодня можно и нельзя делать, кому помолиться

Сегодня, 13 июня, православная церковь чтит память мученика Ермия.
Что нельзя делать в этот праздник, как правильно молиться, у кого День ангела и все традиции наших предков – в материале Styler.
Ерма - это апостол от семидесяти, который жил в I в. Епископ, как гласят церковные предания, обладал даром пророчества и исцеления.
В народе праздник получил название день Еремея Бобовника или Еремея Распрягальника. Дата связана с окончанием в это время сезон сева в полях, когда нужно было распрягать лошадей и давать им отдых.
Ерма пострадал за веру в Христа, отказавшись поклониться языческим идолам по требованию местного правителя, за что был казнен после жестоких пыток - ему отрезали голову. Христианам удалось забрать тело мученика и тайно похоронить.
Издавна на украинских территориях в эту дату было принято заниматься повседневными делами или просто отдыхать. Хозяйки на огороде высаживали бобовые культуры.
Также люди уделяли время дому, семье, устраивали посиделки в кругу друзей или родных.
По поверью, если на Ермея запрячь коня, то он заболеет и вскоре падет, поэтому в этот день крестьяне даже при острой нужде старались ходить пешком или откладывали дела на завтра.
В этот день нельзя ссориться с соседями и близкими, иначе еще долгое время не сможете помириться.
Наши предки заметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая.
День ангела (именины) сегодня отмечают: Борис, Роман, Филипп, Кристина, Александра, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария.
Ти, що пройшов через вогонь випробувань і залишився вірним своєму Господу, моли за мене перед Божим Троном. Допоможи у духовному зростанні і покаянні, щоб зміг я знайти спасіння і благодать у Христі.
Молюся, щоб твоя світла прикладна дорога віри та сповідання стала натхненням для мене. Нехай твоя сильна воля і стійкість пробуджують у мені сміливість і витримку у подоланні життєвих труднощів і спокус.
Допоможи визнати свої гріхи, знайти внутрішнє очищення і змінити своє життя на краще. Даруй мені мудрість і силу, щоб шукати правду, служити ближньому і жити за заповітами Божими.
І хай життя моє буде сповнене вірою, надією і любов'ю до Бога і до ближніх.
В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
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