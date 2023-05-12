Церковный праздник 12 мая: что нужно сделать, а что - под строгим запретом

Православная церковь 12 мая чтит память девяти святых мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона.
Что нужно делать в этот день, а что запрещено, какие приметы - читайте в материале Styler.
Город Кизик был расположен в Малой Азии на берегу пролива Дарданеллы. Во времена апостола Павла здесь начала распространятся христианская вера, но из-за гонений на христиан даже в конце III века город продолжал оставаться языческим.
Девять мучеников, разных сословий и возрастов, стремились обратить в христианство жителей Кизика. Их схватили и отвели на суд к правителю города, долго истязали, а потом усекли мечом. Тела мучеников погребли недалеко от города. Позже христиане положили останки святых в храме, возведенном в их честь.
Известно, что девять мучеников Кизических в народе считаются избавителями от оспы и толкователями сновидений. В полдень этой даты наши предки выходили на дорогу и подставляли лицо теплому ветру, чтобы запастись здоровьем на целый год.
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