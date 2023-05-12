Церковный праздник 12 мая: что нужно сделать, а что - под строгим запретом

Что известно об этом дне

Город Кизик был расположен в Малой Азии на берегу пролива Дарданеллы. Во времена апостола Павла здесь начала распространятся христианская вера, но из-за гонений на христиан даже в конце III века город продолжал оставаться языческим.

Девять мучеников, разных сословий и возрастов, стремились обратить в христианство жителей Кизика. Их схватили и отвели на суд к правителю города, долго истязали, а потом усекли мечом. Тела мучеников погребли недалеко от города. Позже христиане положили останки святых в храме, возведенном в их честь.

Известно, что девять мучеников Кизических в народе считаются избавителями от оспы и толкователями сновидений. В полдень этой даты наши предки выходили на дорогу и подставляли лицо теплому ветру, чтобы запастись здоровьем на целый год.

Важные приметы этого дня

Теплая и звездная ночь – к хорошему урожаю.

Ясный солнечный восход – на ведерное лето.

Если 12 мая много оводов, то будет богатый урожай огурцов.

Золотистая и безветренная вечерняя заря предвещает хорошую погоду.

Журавль гнездо в низине вьет – пришло время сеять хлеб на влажных местах.

Муравьи перебираются в сухое место – скоро пойдет дождь.

Много майских жуков – к засушливому лету.

Молния перед дождем – к затяжному ненастью.

Что нельзя делать 12 мая

Не нужно в этот день делиться с окружающими своими планами на будущее.

Нельзя убирать пыль с мебели, особенно с высоких шкафов.

В этот день не стоит завидовать людям - можно серьезно заболеть.

Кто отмечает именины

12 мая день ангела празднуют владельцы таких имен: Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков