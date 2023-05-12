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Церковный праздник 12 мая: что нужно сделать, а что - под строгим запретом

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Пятница 12 мая 2023 06:01
Церковный праздник 12 мая: что нужно сделать, а что - под строгим запретом Какой праздник 12 мая в церкви (pixabay.com)
Автор: Styler

Православная церковь 12 мая чтит память девяти святых мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона.

Что нужно делать в этот день, а что запрещено, какие приметы - читайте в материале Styler.

Что известно об этом дне

Город Кизик был расположен в Малой Азии на берегу пролива Дарданеллы. Во времена апостола Павла здесь начала распространятся христианская вера, но из-за гонений на христиан даже в конце III века город продолжал оставаться языческим.

Девять мучеников, разных сословий и возрастов, стремились обратить в христианство жителей Кизика. Их схватили и отвели на суд к правителю города, долго истязали, а потом усекли мечом. Тела мучеников погребли недалеко от города. Позже христиане положили останки святых в храме, возведенном в их честь.

Известно, что девять мучеников Кизических в народе считаются избавителями от оспы и толкователями сновидений. В полдень этой даты наши предки выходили на дорогу и подставляли лицо теплому ветру, чтобы запастись здоровьем на целый год.

Важные приметы этого дня

  • Теплая и звездная ночь – к хорошему урожаю.
  • Ясный солнечный восход – на ведерное лето.
  • Если 12 мая много оводов, то будет богатый урожай огурцов.
  • Золотистая и безветренная вечерняя заря предвещает хорошую погоду.
  • Журавль гнездо в низине вьет – пришло время сеять хлеб на влажных местах.
  • Муравьи перебираются в сухое место – скоро пойдет дождь.
  • Много майских жуков – к засушливому лету.
  • Молния перед дождем – к затяжному ненастью.

Что нельзя делать 12 мая

  • Не нужно в этот день делиться с окружающими своими планами на будущее.
  • Нельзя убирать пыль с мебели, особенно с высоких шкафов.
  • В этот день не стоит завидовать людям - можно серьезно заболеть.

Кто отмечает именины

12 мая день ангела празднуют владельцы таких имен: Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков

Раньше мы писали, когда в Украине отпразднуют Троицу и будут ли дополнительные выходные.

Читайте также, какие церковные праздники мы будем отмечать в мае 2023 года.

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