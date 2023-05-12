Церковный праздник 12 мая: что нужно сделать, а что - под строгим запретом
Православная церковь 12 мая чтит память девяти святых мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона.
Что нужно делать в этот день, а что запрещено, какие приметы - читайте в материале Styler.
Что известно об этом дне
Город Кизик был расположен в Малой Азии на берегу пролива Дарданеллы. Во времена апостола Павла здесь начала распространятся христианская вера, но из-за гонений на христиан даже в конце III века город продолжал оставаться языческим.
Девять мучеников, разных сословий и возрастов, стремились обратить в христианство жителей Кизика. Их схватили и отвели на суд к правителю города, долго истязали, а потом усекли мечом. Тела мучеников погребли недалеко от города. Позже христиане положили останки святых в храме, возведенном в их честь.
Известно, что девять мучеников Кизических в народе считаются избавителями от оспы и толкователями сновидений. В полдень этой даты наши предки выходили на дорогу и подставляли лицо теплому ветру, чтобы запастись здоровьем на целый год.
Важные приметы этого дня
- Теплая и звездная ночь – к хорошему урожаю.
- Ясный солнечный восход – на ведерное лето.
- Если 12 мая много оводов, то будет богатый урожай огурцов.
- Золотистая и безветренная вечерняя заря предвещает хорошую погоду.
- Журавль гнездо в низине вьет – пришло время сеять хлеб на влажных местах.
- Муравьи перебираются в сухое место – скоро пойдет дождь.
- Много майских жуков – к засушливому лету.
- Молния перед дождем – к затяжному ненастью.
Что нельзя делать 12 мая
- Не нужно в этот день делиться с окружающими своими планами на будущее.
- Нельзя убирать пыль с мебели, особенно с высоких шкафов.
- В этот день не стоит завидовать людям - можно серьезно заболеть.
Кто отмечает именины
12 мая день ангела празднуют владельцы таких имен: Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков
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