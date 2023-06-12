Церковный праздник 12 июня: почему этот день особенный и строго запрещено делать
12 июня 2023 в православном календаре - день памяти преподобного Исаакия. В народе праздник издавна назывался Исаакий Змеевик и считался очень особенным.
Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler дальше.
Традиции на Исаака, что нужно сделать
Наши предки верили, что в этот день змеи собираются на "змеиную свадьбу". Поэтому старались не убивать змей, потому что они потом могли мстить тому, кто причинил им вред. Верили также, если в этот день укусит змея, то человека уже никто не спасет.
С давних времен до нас дошла традиция на день Исакия сажать бобы, фасоль или горох. Считалось, что они дадут хороший урожай.
Наши предки приметили, если в этот день погода будет хорошая, то и осень будет хорошая.
Также дата удачна для любовных дел и свадьбы, зачатия ребенка. По наблюдениям наших предков, 12 июня даже у бесплодных пар выходит зачать ребенка.
Если не забыть, что приснилось в ночь на 12 июня, то часто все хорошее в таких снах сбывается. А вот сны в дневное время могли предвещать неприятности.
Что нельзя делать в этот день
- Не убивайте змей, потому что их родственники будут мстить.
- Нельзя купаться в водоеме, можно повстречать русалок.
- Запрещено работать в поле или заниматься рукоделием.
- Нельзя ругаться и злиться.
- Лучше в этот день не идти гулять в лес, потому что может укусить змея.
- Нельзя отказывать в помощи нуждающимся - накличешь беду отказом.
Сегодня не советуют также заводить новых знакомств - новые люди могут стать причиной несчастий и страданий.
Приметы на 12 июня
- если дождь, будет большой урожай грибов
- пышные цветы на шиповнике - к морозной и суровой зиме
- пауки активно плетут паутину - к смене погоды в ближайшие дни
- жара с самого утра - такая погода будет и летом
Именины 12 июня отмечают:
Василий, Исаак Антонина, а также Ян.
Как помолиться, чтобы защитить себя от змей и "всякой нечисти"
Натолкнувшись в лесу на шкурку змеи, скажите заговор:
Всякий гад, всякий враг
Не ко мне, а от меня.
Вы заметите, что после этого у вас уменьшится недоброжелателей.
Чтобы змея в лесу не укусила, прежде чем войти в лес, прочтите следующий заговор:
Мир мертвых вам, мир живых нам.
Поползи и замри, не ходи по лесу
По моей тропинке, по травке-муравке,
Теперь путь будет мой.
Аминь.
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