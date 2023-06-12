Церковный праздник 12 июня: почему этот день особенный и строго запрещено делать

12 июня 2023 в православном календаре - день памяти преподобного Исаакия. В народе праздник издавна назывался Исаакий Змеевик и считался очень особенным.

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler дальше.

Традиции на Исаака, что нужно сделать

Наши предки верили, что в этот день змеи собираются на "змеиную свадьбу". Поэтому старались не убивать змей, потому что они потом могли мстить тому, кто причинил им вред. Верили также, если в этот день укусит змея, то человека уже никто не спасет.

С давних времен до нас дошла традиция на день Исакия сажать бобы, фасоль или горох. Считалось, что они дадут хороший урожай.

Наши предки приметили, если в этот день погода будет хорошая, то и осень будет хорошая.

Также дата удачна для любовных дел и свадьбы, зачатия ребенка. По наблюдениям наших предков, 12 июня даже у бесплодных пар выходит зачать ребенка.

Если не забыть, что приснилось в ночь на 12 июня, то часто все хорошее в таких снах сбывается. А вот сны в дневное время могли предвещать неприятности.

Что нельзя делать в этот день

Не убивайте змей, потому что их родственники будут мстить.

Нельзя купаться в водоеме, можно повстречать русалок.

Запрещено работать в поле или заниматься рукоделием.

Нельзя ругаться и злиться.

Лучше в этот день не идти гулять в лес, потому что может укусить змея.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся - накличешь беду отказом.

Сегодня не советуют также заводить новых знакомств - новые люди могут стать причиной несчастий и страданий.

Приметы на 12 июня

если дождь, будет большой урожай грибов

пышные цветы на шиповнике - к морозной и суровой зиме

пауки активно плетут паутину - к смене погоды в ближайшие дни

жара с самого утра - такая погода будет и летом

Именины 12 июня отмечают:

Василий, Исаак Антонина, а также Ян.

Как помолиться, чтобы защитить себя от змей и "всякой нечисти"

Натолкнувшись в лесу на шкурку змеи, скажите заговор:

Всякий гад, всякий враг

Не ко мне, а от меня.

Вы заметите, что после этого у вас уменьшится недоброжелателей.

Чтобы змея в лесу не укусила, прежде чем войти в лес, прочтите следующий заговор:

Мир мертвых вам, мир живых нам.

Поползи и замри, не ходи по лесу

По моей тропинке, по травке-муравке,

Теперь путь будет мой.

Аминь.