ua ru
Пн, 12 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Церковный праздник 12 июня: почему этот день особенный и строго запрещено делать

Новина українською →
Понедельник 12 июня 2023 06:01
Церковный праздник 12 июня: почему этот день особенный и строго запрещено делать Какой праздник 12 июня 2023 года (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

12 июня 2023 в православном календаре - день памяти преподобного Исаакия. В народе праздник издавна назывался Исаакий Змеевик и считался очень особенным.

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler дальше.

Традиции на Исаака, что нужно сделать

Наши предки верили, что в этот день змеи собираются на "змеиную свадьбу". Поэтому старались не убивать змей, потому что они потом могли мстить тому, кто причинил им вред. Верили также, если в этот день укусит змея, то человека уже никто не спасет.

С давних времен до нас дошла традиция на день Исакия сажать бобы, фасоль или горох. Считалось, что они дадут хороший урожай.

Наши предки приметили, если в этот день погода будет хорошая, то и осень будет хорошая.

Также дата удачна для любовных дел и свадьбы, зачатия ребенка. По наблюдениям наших предков, 12 июня даже у бесплодных пар выходит зачать ребенка.

Если не забыть, что приснилось в ночь на 12 июня, то часто все хорошее в таких снах сбывается. А вот сны в дневное время могли предвещать неприятности.

Что нельзя делать в этот день

  • Не убивайте змей, потому что их родственники будут мстить.
  • Нельзя купаться в водоеме, можно повстречать русалок.
  • Запрещено работать в поле или заниматься рукоделием.
  • Нельзя ругаться и злиться.
  • Лучше в этот день не идти гулять в лес, потому что может укусить змея.
  • Нельзя отказывать в помощи нуждающимся - накличешь беду отказом.

Сегодня не советуют также заводить новых знакомств - новые люди могут стать причиной несчастий и страданий.

Приметы на 12 июня

  • если дождь, будет большой урожай грибов
  • пышные цветы на шиповнике - к морозной и суровой зиме
  • пауки активно плетут паутину - к смене погоды в ближайшие дни
  • жара с самого утра - такая погода будет и летом

Именины 12 июня отмечают:

Василий, Исаак Антонина, а также Ян.

Как помолиться, чтобы защитить себя от змей и "всякой нечисти"

Натолкнувшись в лесу на шкурку змеи, скажите заговор:

Всякий гад, всякий враг
Не ко мне, а от меня.

Вы заметите, что после этого у вас уменьшится недоброжелателей.

Чтобы змея в лесу не укусила, прежде чем войти в лес, прочтите следующий заговор:

Мир мертвых вам, мир живых нам.
Поползи и замри, не ходи по лесу
По моей тропинке, по травке-муравке,
Теперь путь будет мой.
Аминь.

Читайте также, какие праздники мы отметим в июле 2023, и будет ли дополнительный выходной на новый праздник.

Кроме того узнайте о церковных праздниках июня 2023 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
свято в Україні свято