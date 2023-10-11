Церковный праздник 11 октября: что сегодня нельзя делать, чтобы не привлечь большое несчастье

Согласно новому церковному календарю, 11 октября 2023 года православные празднуют апостола от 70-ти Филиппа, единственного от семи дьяконов .

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Традиции этого дня

В народном календаре этот день называли Филиповым. Существовала традиция возить на мельницу зерно для перемола. Позже селяне начали не толочь, а перетирать зерно.

Что строго запрещено делать в этот день:

Нельзя в этот день устраивать широких гуляний, веселиться и устраивать какой-либо разврат.

Запрещено также грешить и сквернословить, иначе вы можете накликать беду на себя и близких.

Нельзя в этот день также транжирить деньги.

Нельзя лениться, иначе удача пройдет стороной.

Главные приметы этого дня:

Если небо усыпано звездами - осень будет сухая. А если грибы появились в лесу - жди затяжной золотой поры.

Гром в этот день - к бесснежной зиме.

Если свежий утренний ветер днем усиливается, а к вечеру слабеет - сохранится ясная погода.

Именины сегодня празднуют Иван, Филипп, Феофан, Ян и Виктория. Поздравьте этих людей с днем ангела!