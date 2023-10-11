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Церковный праздник 11 октября: что сегодня нельзя делать, чтобы не привлечь большое несчастье

Среда 11 октября 2023 06:00
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Церковный праздник 11 октября: что сегодня нельзя делать, чтобы не привлечь большое несчастье Какой церковный праздник 11 октября (Getty Images)
Автор: Styler

Согласно новому церковному календарю, 11 октября 2023 года православные празднуют апостола от 70-ти Филиппа, единственного от семи дьяконов.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня

В народном календаре этот день называли Филиповым. Существовала традиция возить на мельницу зерно для перемола. Позже селяне начали не толочь, а перетирать зерно.

Что строго запрещено делать в этот день:

  • Нельзя в этот день устраивать широких гуляний, веселиться и устраивать какой-либо разврат.
  • Запрещено также грешить и сквернословить, иначе вы можете накликать беду на себя и близких.
  • Нельзя в этот день также транжирить деньги.
  • Нельзя лениться, иначе удача пройдет стороной.

Главные приметы этого дня:

  • Если небо усыпано звездами - осень будет сухая. А если грибы появились в лесу - жди затяжной золотой поры.
  • Гром в этот день - к бесснежной зиме.
  • Если свежий утренний ветер днем усиливается, а к вечеру слабеет - сохранится ясная погода.

Именины сегодня празднуют Иван, Филипп, Феофан, Ян и Виктория. Поздравьте этих людей с днем ангела!

Ранее мы рассказывали, какие праздники будут в октябре 2023 года.

Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.

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