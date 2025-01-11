Церковный праздник 11 января: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Суббота 11 января - суббота после Богоявления. В этот день православная церковь чтит Феодосия Великого. По старому календарю сегодня вспоминают 14000 детей, убитых в Вифлееме.
О том, какой праздник сегодня 11 января, а также о его главных запретах, истории и традициях рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Преподобный Феодосий родился в Каппадокии в конце V века. Его родителями были благочестивые христиане, которые передали сыну веру.
В детстве Феодосий просил Господа о помощи обрести путь истинный, а в подростковом возрасте посетил Иерусалим. Стремясь к смиренной уединенной жизни, святой поселился в пустынной пещере в Палестине. По преданию, именно там когда-то ночевали три волхва, которые шли поклониться родившемуся Иисусу.
Феодосий прожил в пещере 30 лет в непрерывной молитве. Впоследствии к преподобному начали приходить сподвижники, поэтому Феодосию пришлось искать место для большей обители.
Таким образом Феодосий основал первый монашеский монастырь, который оказывал помощь нуждающимся, а также приют путешественникам. Милостивость преподобного творила чудеса: даже когда в монастырь приходило больше людей, чем могла принять обитель, в хлебопекарне появлялся хлеб.
Однако во время правления императора Анастасия начались гонения христиан. Преподобный защищал веру, за что его заключили в тюрьму - но вскоре освободили после смерти правителя.
Кроме этого, при жизни Феодосий был известен даром исцелений и освобождения от напастей. Преподобный мирно почил в возрасте 105 лет.
По народным приметам и убеждениям, сегодня нельзя:
Предки верили в то, что сегодня нечистая сила морозит воздух. Поэтому в этот день тепло одевались и топили печь.
По новому стилю, 11 января день ангела у владельцев таких имен: Михаил, Иосиф, Федор, Теодор, Владимир, Виталий, Вольдемар, Николай, Степан.
А также по старому стилю сегодня именины отмечают: Ефросинья, Георгий, Вениамин, Егор, Иван, Наталья, Лаврентий, Марк, Агриппина, Варвара, Ян, Анна, Евдокия, Матрона.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Википедия.