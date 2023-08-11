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Церковный праздник 11 августа: что сегодня запрещено делать и кого поздравить с днем ангела

Какой церковный праздник 11 августа (фото: Getty Images)
Автор: Styler

11 августа по церковному календарю верующие чтят память мученика Калинника Килийского. Кроме того, в этот день празднуют большой церковный праздник - Рождество Николая Чудотворца.

Что можно и нельзя делать, дни ангела и приметы - читайте в материале Styler.

Традиции 11 августа

В последний месяц лета всегда по-особому чувствуется приближение осени. Поскольку сезон грибов и ягод в самом разгаре, с утра люди уходили в лес, чтобы собрать дары природы.

Между тем знахари могли ходить по селу и читать заговоры на благосостояние и чтобы злая судьба обходила каждый двор.

Также было интересное поверье: в ночь на 11 августа якобы приходили ведьмы и доили коров. От этого скот начинал болеть и умирал. Поэтому хлев всегда прочно закрывали на ночь, а внутри вешали обереги.

Наши предки в этот день варили компоты и варенье из калины, освящали ягоду.

Было также принято молиться преподобному Калиннику с просьбой сохранить урожай. В народе также говорили, что человек, который найдет куст калины, может загадать желание и попросить у растения хорошую жизнь.

Что нельзя сегодня делать

  • Нельзя давать взаймы, а если есть долги, их нужно вернуть.
  • Запрещено заниматься физической работой.
  • Нельзя ругаться и сплетничать.
  • Женщинам не следует шить и вязать.

Приметы дня

  • теплая погода - в начале сентября будет такая же
  • утром туман - будет плохой сбор меда
  • целый день туман - зерновые культуры хорошо уродят
  • овес зеленеет второй раз за сезон - осень будет дождливой
  • много орехов и ягод - зима будет холодной
  • в лесу мало грибов - будет морозная и снежная зима

Именины 11 августа

Сегодня нужно поздравить Михаила, Константина, Даниила, Анатолия, Алексея и Серафима. Поэтому отправьте им сообщения или просто позвоните!

 

Раньше мы рассказывали, о чем свидетельствует прилетевший на ваше окно голубь.

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