Церковный праздник 11 августа: что сегодня запрещено делать и кого поздравить с днем ангела

11 августа по церковному календарю верующие чтят память мученика Калинника Килийского. Кроме того, в этот день празднуют большой церковный праздник - Рождество Николая Чудотворца.
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В последний месяц лета всегда по-особому чувствуется приближение осени. Поскольку сезон грибов и ягод в самом разгаре, с утра люди уходили в лес, чтобы собрать дары природы.
Между тем знахари могли ходить по селу и читать заговоры на благосостояние и чтобы злая судьба обходила каждый двор.
Также было интересное поверье: в ночь на 11 августа якобы приходили ведьмы и доили коров. От этого скот начинал болеть и умирал. Поэтому хлев всегда прочно закрывали на ночь, а внутри вешали обереги.
Наши предки в этот день варили компоты и варенье из калины, освящали ягоду.
Было также принято молиться преподобному Калиннику с просьбой сохранить урожай. В народе также говорили, что человек, который найдет куст калины, может загадать желание и попросить у растения хорошую жизнь.
Сегодня нужно поздравить Михаила, Константина, Даниила, Анатолия, Алексея и Серафима. Поэтому отправьте им сообщения или просто позвоните!
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