Церковный праздник 11 декабря: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

11 декабря церковь почитают память преподобного Даниила Столпника. Дата чествования по новому календарю приходится на день вечного упокоения святого.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, а также о том, кто сегодня празднует день ангела.
Согласно преданиям с церковных книг, Даниил Столпник родился в III веке, в месопотамской деревне Вифара. Имя святому помог выбрать игумен - это произошло, когда юноше исполнилось 5 лет.
Поскольку мать Даниила, Марфа, долго не могла забеременеть, она и ее муж Илья хотели, чтобы сын получил имя по благоволению Божьему. В 12 лет парень тайно пошел в монастырь.
Это была судьба юноши: прося в молитвах о долгожданном ребенке, Марфа и Илия дали обет, что малыш посвятит жизнь Господу.
Родители поддержали сына в его решении и часто посещали его до пострига. Посетив святого Симеона Столбника, Даниил решил также нести подвиг - получив видение, преподобный покинул обитель и отправился во Фригийскую пустыню.
Место отшельника святого притягивало страждущих, которых преподобный мог исцелить молитвами. Умер Даниил Столпник в глубокой старости, 11 декабря.
Чтобы не навлечь неудачу, сегодня нельзя:
Сегодня продолжается Рождественский пост, поэтому его запреты распространяются на 11 декабря.
По новому стилю сегодня именины празднуют: Лука, Даниил, Петр, Иван, Николай.
Кроме этого по старому стилю 11 декабря день ангела отмечают: Андрей, Даниил, Василий, Николай, Анна, Павел, Иван, Константин, Григорий, Алексей, Петр, Сергей, Тимофей, Степан.
11 декабря в мире отмечают следующие праздники и события:
Раньше мы писали о том, кто празднует день ангела в декабре.
Также читайте, можно ли отмечать День святого Николая дважды.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Фонд памяти блаженнейшего митрополита Мефодия, Церковный календарь, DayToday, Википедия.