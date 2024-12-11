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Церковный праздник 11 декабря: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой праздник 11 декабря (иллюстративное фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

11 декабря церковь почитают память преподобного Даниила Столпника. Дата чествования по новому календарю приходится на день вечного упокоения святого.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, а также о том, кто сегодня празднует день ангела.

История праздника

Согласно преданиям с церковных книг, Даниил Столпник родился в III веке, в месопотамской деревне Вифара. Имя святому помог выбрать игумен - это произошло, когда юноше исполнилось 5 лет.

Поскольку мать Даниила, Марфа, долго не могла забеременеть, она и ее муж Илья хотели, чтобы сын получил имя по благоволению Божьему. В 12 лет парень тайно пошел в монастырь.

Это была судьба юноши: прося в молитвах о долгожданном ребенке, Марфа и Илия дали обет, что малыш посвятит жизнь Господу.

Родители поддержали сына в его решении и часто посещали его до пострига. Посетив святого Симеона Столбника, Даниил решил также нести подвиг - получив видение, преподобный покинул обитель и отправился во Фригийскую пустыню.

Место отшельника святого притягивало страждущих, которых преподобный мог исцелить молитвами. Умер Даниил Столпник в глубокой старости, 11 декабря.

Что сегодня нельзя делать

Чтобы не навлечь неудачу, сегодня нельзя:

  • злиться на что-то или кого-то
  • думать только о плохом
  • одалживать кому-то деньги, вещи или соль
  • шить и вышивать
  • заниматься тяжелым трудом

Сегодня продолжается Рождественский пост, поэтому его запреты распространяются на 11 декабря.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Если сегодня птицы кричат под окнами - стоит ждать радостных новостей
  • 11 декабря погода без осадков - лето будет теплым и без дождей.
  • Если свиньи в хлеву визжат - зима будет продолжительной и холодной
  • Сегодня рано темнеет - к морозам

У кого день ангела сегодня

По новому стилю сегодня именины празднуют: Лука, Даниил, Петр, Иван, Николай.

Кроме этого по старому стилю 11 декабря день ангела отмечают: Андрей, Даниил, Василий, Николай, Анна, Павел, Иван, Константин, Григорий, Алексей, Петр, Сергей, Тимофей, Степан.

Какие праздники отмечают в мире

11 декабря в мире отмечают следующие праздники и события:

  • Всемирный день больного бронхиальной астмой
  • День приложений
  • День сбора пищи для нуждающихся животных
  • Международный день гор
  • Международный день танго
  • День основания детского фонда ООН UNICEF

Раньше мы писали о том, кто празднует день ангела в декабре.

Также читайте, можно ли отмечать День святого Николая дважды.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Фонд памяти блаженнейшего митрополита Мефодия, Церковный календарь, DayToday, Википедия.

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