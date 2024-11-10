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Церковный праздник 10 ноября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Воскресенье 10 ноября 2024 06:00
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Церковный праздник 10 ноября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела Какой праздник 10 ноября (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

10 ноября - 20 воскресенье после Пятидесятницы. Сегодня церковь почитает апостолов от 70-ти - Олимпа, Ераста, Родиона, Куарта, Тертия и Сосипатра. Также вспоминают деяния мученика Ореста.

О том, какой праздник 10 ноября, а также о важных запретах и истории этого дня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

Апостолы Сосипатр, Куарт, Тертий, Олимп, Родион и Ераст были избраны в апостолы от 70-ти. Известно, что они жили ориентировочно в I веке.

По библейскими преданиям, Родион и Олимп сопровождали в Рим святого апостола Петра и вместе погибли от императора Нерона. В отличие от них, Сосипатр, епископ Иконии, умер в глубокой старости. При жизни апостола хотели казнить за веру, но он остался невредимым.

Вторым епископом Иконии был Тертий. Он смог записать послание к римлянам от Павла, защищал христианскую веру и умер в родном городе.

Как известно из преданий, апостол Иераст сначала был диаконом в Иерусалимской Церкви, затем стал епископом в Панеаде.

Также мирно почил апостол Куарт. Он был епископом города Берит и обратил в христианство многих язычников, пройдя через многие страдания.

Кем был святой мученик Орест

Орест родился в конце III века в Тиане, во времена правления Диоклетиана. В детстве Орест принял христианство, а во взрослом возрасте стал образованным и искусным врачом.

По приказу императора в город прибыл Максимин, охотившийся на христиан. Сначала Оресту предлагали богатство и славу за поклонение языческим богам.

Однако врач отказался предать свою веру, за что разъяренный Максимин велел казнить святого в мучениях. Считается, что житие святомученика написал монах Киево-Печерской лавры, после того, как святой явился ему во сне.

Важные запреты 10 ноября

  • 10 ноября дует сильный ветер - будет похолодание и метели
  • Сегодня громко поют воробьи - погода будет теплой
  • 10 ноября на вишне остались листья - выпавший снег скоро растает
  • Если сегодня дождь, зима будет теплой

Главные приметы этого дня

  • Сегодня нельзя много смеяться - это призовет горе
  • 10 ноября не стоит планировать дальние поездки - могут возникнуть внезапные проблемы
  • Не рекомендуют сегодня одалживать что-нибудь соседям - счастье может уйти из семьи

У кого сегодня именины

По новому стилю, 10 ноября именины у людей со следующими именами: Александр, Денис, Анна, Константин, Иван, Михаил, Николай, Борис, Алексей, Георгий, Петр, Ольга.

Кроме этого, по старому стилю сегодня празднуют день ангела: Анна, Арсений, Георгий, Дмитрий, Максим, Иван, Николай, Степан.

Какой сегодня праздник в мире

10 ноября отмечают следующие праздники:

  • Всемирный день борьбы с нейроэндокринным раком
  • Международный день скороговорок
  • Всемирный день иммунизации
  • Международный день бухгалтерии

Ранее мы сообщали о том, когда будут Рождество, Крещение и День святого Николая.

Кроме этого, писали о праздниках и выходных в ноябре.

При написании материала использовались следующие источники: Церковный календарь, Лунный календарь, сайт ПЦУ, DayToday, Википедия.

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