Церковный праздник 10 ноября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

10 ноября - 20 воскресенье после Пятидесятницы. Сегодня церковь почитает апостолов от 70-ти - Олимпа, Ераста, Родиона, Куарта, Тертия и Сосипатра. Также вспоминают деяния мученика Ореста.

О том, какой праздник 10 ноября, а также о важных запретах и истории этого дня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

Апостолы Сосипатр, Куарт, Тертий, Олимп, Родион и Ераст были избраны в апостолы от 70-ти. Известно, что они жили ориентировочно в I веке.

По библейскими преданиям, Родион и Олимп сопровождали в Рим святого апостола Петра и вместе погибли от императора Нерона. В отличие от них, Сосипатр, епископ Иконии, умер в глубокой старости. При жизни апостола хотели казнить за веру, но он остался невредимым.

Вторым епископом Иконии был Тертий. Он смог записать послание к римлянам от Павла, защищал христианскую веру и умер в родном городе.

Как известно из преданий, апостол Иераст сначала был диаконом в Иерусалимской Церкви, затем стал епископом в Панеаде.

Также мирно почил апостол Куарт. Он был епископом города Берит и обратил в христианство многих язычников, пройдя через многие страдания.

Кем был святой мученик Орест

Орест родился в конце III века в Тиане, во времена правления Диоклетиана. В детстве Орест принял христианство, а во взрослом возрасте стал образованным и искусным врачом.

По приказу императора в город прибыл Максимин, охотившийся на христиан. Сначала Оресту предлагали богатство и славу за поклонение языческим богам.

Однако врач отказался предать свою веру, за что разъяренный Максимин велел казнить святого в мучениях. Считается, что житие святомученика написал монах Киево-Печерской лавры, после того, как святой явился ему во сне.

Важные запреты 10 ноября

10 ноября дует сильный ветер - будет похолодание и метели

Сегодня громко поют воробьи - погода будет теплой

10 ноября на вишне остались листья - выпавший снег скоро растает

Если сегодня дождь, зима будет теплой

Главные приметы этого дня

Сегодня нельзя много смеяться - это призовет горе

10 ноября не стоит планировать дальние поездки - могут возникнуть внезапные проблемы

Не рекомендуют сегодня одалживать что-нибудь соседям - счастье может уйти из семьи

У кого сегодня именины

По новому стилю, 10 ноября именины у людей со следующими именами: Александр, Денис, Анна, Константин, Иван, Михаил, Николай, Борис, Алексей, Георгий, Петр, Ольга.

Кроме этого, по старому стилю сегодня празднуют день ангела: Анна, Арсений, Георгий, Дмитрий, Максим, Иван, Николай, Степан.

Какой сегодня праздник в мире

10 ноября отмечают следующие праздники: