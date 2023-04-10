Церковный праздник 10 апреля: что нужно сделать сегодня, приметы и дни ангела

10 апреля по православному календарю отмечается память преподобного Иллариона Нового, бывшего игуменом Пеликитским. В народе этот день называли "Выверни оглобли".
Что можно и нельзя делать на Иллариона, кого поздравить с днем ангела - узнайте в материале Styler ниже.
Такое необычное название - Выверни оглобли, этот день получил из-за того, что до 10 апреля погода становилась теплее, и снег уже не ожидали. Наши предки убирали сани и освобождали их от оглобли (жерди, которые располагаются по бокам коня, которого впрягали в сани).
10 апреля славили растение мать-и-мачеху. Этот цветок распускается одним из первых. Считалось, если мать-и-мачеха уже зацвела - это очень хороший знак.
В этот день женщины плели венок из этого цветка и давали мужчине или ребенку, чтобы родной человек был здоров.
Для защиты от болезней в эту дату также рекомендуется выпить чай из мать-и-мачехи.
В этот день можно смело отправляться в путешествия, а также рекомендуется в этот день завершить все запланированные дела.
По народным поверьям, 10 апреля рождаются солнечные и оптимистичные люди.
Мария, Илларион, Степан, Боян, Евстрат, Илья, Лазарь, Савва.
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