Церковный праздник 10 декабря: чем этот день опасен, что нельзя делать

Что нам известно о празднике

В честь столь значимого дня во многих православных храмах состоятся праздничные богослужения. Верующие люди непременно постараются их посетить. Если же вы по каким-либо причинам не сможете этого сделать, прочесть молитву можно и дома.

После службы принято семьей собраться за обедом. Однако не нужно забывать, что День иконы Божией Матери "Знамение" празднуется во время Рождественского поста. По этой причине следует соблюдать соответствующие ограничения в еде.

В этот день почитается один из самых важных образов в христианстве – икона Пресвятой Богородицы, которая и называется "Знамение". На ней нарисована Богоматерь, которая молится. Также на иконе изображен младенец Иисус на груди у Марии. Эта икона считается чудотворной.

Икона "Знамение" (фото из открытых источников)

Главные приметы этого дня

10 декабря дым из печи стелется по земле – будет оттепель;

если дым идет вверх по столбу, скоро придут морозы;

коровы сопят и фыркают – скоро будет похолодание;

воробьи дружно чирикают - жди тепла.

Что нельзя делать в этот день