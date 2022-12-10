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Церковный праздник 10 декабря: чем этот день опасен, что нельзя делать

Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

10 декабря православнsе вспоминают о святом Романе. 10 декабря православная церковь также празднует Знамение Пресвятой Богородицы. В этот день почитается икона Пресвятой Богородицы «Знамение». Появился святой образ на Руси в XI веке, а название получил после чуда, произошедшего в 1170 году во время покровительства Богоматери города Новгорода и его жителей.

В материале Styler вы прочитаете обо всех приметах и запретах этого дня. Также мы расскажем, кого сегодня поздравить с именинами.

Что нам известно о празднике

В честь столь значимого дня во многих православных храмах состоятся праздничные богослужения. Верующие люди непременно постараются их посетить. Если же вы по каким-либо причинам не сможете этого сделать, прочесть молитву можно и дома.

После службы принято семьей собраться за обедом. Однако не нужно забывать, что День иконы Божией Матери "Знамение" празднуется во время Рождественского поста. По этой причине следует соблюдать соответствующие ограничения в еде.

В этот день почитается один из самых важных образов в христианстве – икона Пресвятой Богородицы, которая и называется "Знамение". На ней нарисована Богоматерь, которая молится. Также на иконе изображен младенец Иисус на груди у Марии. Эта икона считается чудотворной.

Икона "Знамение" (фото из открытых источников)

Главные приметы этого дня

  • 10 декабря дым из печи стелется по земле – будет оттепель;
  • если дым идет вверх по столбу, скоро придут морозы;
  • коровы сопят и фыркают – скоро будет похолодание;
  • воробьи дружно чирикают - жди тепла.

Что нельзя делать в этот день

  • нельзя вязать или шить,
  • нельзя ругаться,
  • нельзя впускать в дом старых, бедных и немощных,
  • нельзя лениться.

Кстати, ранее мы писали о том, что думают священники о праздновании Рождества 25 декабря.

А также рассказывали о том, уместно ли отмечать праздники во время войны.

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