Церковный праздник 10 декабря: чем этот день опасен, что нельзя делать

10 декабря православнsе вспоминают о святом Романе. 10 декабря православная церковь также празднует Знамение Пресвятой Богородицы. В этот день почитается икона Пресвятой Богородицы «Знамение». Появился святой образ на Руси в XI веке, а название получил после чуда, произошедшего в 1170 году во время покровительства Богоматери города Новгорода и его жителей.
В материале Styler вы прочитаете обо всех приметах и запретах этого дня. Также мы расскажем, кого сегодня поздравить с именинами.
В честь столь значимого дня во многих православных храмах состоятся праздничные богослужения. Верующие люди непременно постараются их посетить. Если же вы по каким-либо причинам не сможете этого сделать, прочесть молитву можно и дома.
После службы принято семьей собраться за обедом. Однако не нужно забывать, что День иконы Божией Матери "Знамение" празднуется во время Рождественского поста. По этой причине следует соблюдать соответствующие ограничения в еде.
В этот день почитается один из самых важных образов в христианстве – икона Пресвятой Богородицы, которая и называется "Знамение". На ней нарисована Богоматерь, которая молится. Также на иконе изображен младенец Иисус на груди у Марии. Эта икона считается чудотворной.
Икона "Знамение" (фото из открытых источников)
Кстати, ранее мы писали о том, что думают священники о праздновании Рождества 25 декабря.
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