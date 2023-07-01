Церковный праздник 1 июля: что сегодня категорически нельзя делать, как помолиться

1 июля православные чтят память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. Эти святые жили в I веке от Рождества Христа и были военными в римской армии.

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - читайте в материале Styler.

История праздника

Святого Леонтия за его доблестную службу назначили на руководящую должность - он возглавлял императорское войско в городе Триполи.

Наместник Финикии Адриан приказал своему военному Ипатию заключить в тюрьму набожного христианина Леонтия и для этого отправил его в Триполи. Но Ипатий тяжело заболел в пути. Во сне ему явился ангел и приказал помолиться Богу, в которого верил Леонтий.

Проснувшись, Ипатий и его отряд трижды помолились. Сразу болезнь отступила, и он уверовал во Христа. Среди воинов Ипатия был Феодул, которого удивило это чудо, поэтому он вместе с Ипатием тайно пошли на поиски Леонтия, чтобы больше узнать о Боге.

Как только они добрались до Триполи, их встретил местный житель и пригласил к себе переночевать. Как оказалось, это был сам Леонтий. Ипатий и Феодул начали расспрашивать о Боге, а затем захотели принять святое крещение.

Когда отряд Адриана пришел в Триполи, то сенатор приказал Феодулу, Ипатию и Леонтию отречься от Бога. Но христиане не сделали этого, поэтому их сначала пытали, а потом убили. Так они стали великомучениками.

Что нельзя делать 1 июля

в этот день нельзя лениться

не стоит тратить много денег

не ссорьтесь, не жалуйтесь и не ругайтесь

откажитесь от алкоголя

не рассказывайте никому, если вам приснился хороший сон, тогда он обязательно сбудется

Главные приметы этого дня

утренний туман - будет жаркий день

незамужняя девушка умоется утренней росой - встретит доброго жениха

вороны летают высоко - к изменчивой погоде

люди, рожденные в этот день, являются общительными и творческими

Сегодня день ангела празднуют: Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Никанор.

Как помолиться 1 июля

Поскольку все трое святых были военнослужащими, то в этот день нужно помолиться за наших защитников, которые борются с врагом и тоже становятся мучениками.

"Боже Великий, Боже Всесильный! Мы, грешные дети твои, в повиновении сердец наших приходим к Тебе и преклоняем головы наши. Отче! Прости вины наши и вины отцов, дедов и прадедов наших. Прими ныне, умоляем тебя, искреннюю молитву нашу и благодарность нашу за безграничное милосердие Твое к нам. Выслушай наши молитвы и прими мольбы наших сердец.

Благослови нашу Родину Украину, победу над врагом, судьбу и счастье ей дай. Премилостивый Господи, всем, кто прибегает к Тебе с мольбой, воздай милость Твою. Умоляем Тебя, Боже, за воинов и защитников, за братьев и сестер наших и за всех нуждающихся в твоем милосердии и помощи твоей. Соедини нас всех в единую великую Христову семью, чтобы все люди Украины нашим единством и победами славили величественное имя твое всегда, и ныне, и всегда, и во веки веков". Аминь.