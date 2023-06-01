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Церковный праздник 1 июня: что нужно сделать, а что - под строгим запретом

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Четверг 01 июня 2023 06:01
Церковный праздник 1 июня: что нужно сделать, а что - под строгим запретом Какой сегодня праздник (колаж РБК-Украина)
Автор: Styler

1 июня верующие отмечают день памяти священномученика Патрикия.

Что нельзя делать, а что можно и нужно, традиции, приметы и все дни ангела - дальше в материале Styler.

Традиции и история этого дня

О жизни святого известно мало. Он был епископом в Пруссе во времена, когда было очень распространено язычество. Его схватили и подвергли страшным мучениям за то, что Патрикий исповедовал христианство. Вместе с ним схватили и несколько пресвитеров. Хотя они и страдали, однако им удалось обратить многих язычников в христианство. Все эти события происходили примерно в 100 году после Рождества Христова.

В старину 1 июня проводили специальные обряды для того, чтобы уберечь урожай от сглаза соседей, ветра, засухи и пустоколосицы. Для этого люди выходили в поле на рассвете и читали заговоры против ветра.

Кроме того, в этот день лучше всего садить огурцы, чтобы был хороший урожай.

Народные приметы

  • Если в этот день идет дождь, то весь месяц будет сухим.
  • Если цветы сильно пахнут или петухи громко кукарекают – то это к осадкам.
  • Если в это время сильные росы – то будет хороший урожай.
  • Если утром возникает туман, то будет много грибов.

Что нельзя делать 1 июня

  • Нельзя в этот день грустить и поддаваться депрессии, иначе все три месяца лета будут лить дожди.

  • В этот день нельзя срезать цветы и подрезать деревья.

  • Запрещено в этот день надевать ношенную и неопрятную одежду.

1 июня празднуют именины Анастасия, Андрей, Александр, Антон, Василий, Виктор, Григорий, Ипполит, Корней, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Онуфрий, Павел, Дмитрий, Иван, Сергей, Игнатий.

Раньше мы писали о комнатных растениях, которые провоцируют беды и нищету.

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