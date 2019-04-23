Ціни на житло різко зросли: експерт пояснив, звідки подорожчання

В Україні зростають ціни на житло, повідомляють у Держстаті. Ціни на нерухомість виросли як на первинному, так і на вторинному ринку.

Повідомляється, що в 1 кварталі 2019-го року, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого 2018-го року, вартість квартир збільшилася на 5,4% на первинному ринку. На вторинному ринку ціни зросли більше – на 10,3%, повідомляють у Держстаті.

У відомстві заявили, що протягом року однокімнатні квартири на первинному ринку подорожчали на 4,3 %, на вторинному вони подорожчали на 7,7%. У той же час двокімнатні квартири на первинному ринку стали дорожчими на 4,8%, а на вторинному ринку - 11,9%. Також експерти порахували, що трикімнатні квартири на первинному ринку на 9,6%, на вторинному подорожчали більше - на 10,8%.

Експерт з нерухомості Сергій Костецький у коментарі для Styler висловив думку про те, що на подорожчанні житла можуть позначитися і вибори, які пройшли в Україні.

"Справа в тому, що в Києві безліч житлових комплексів належить людям, які так чи інакше пов'язані з теперішньою владою. А от з приходом нового президента може відбутися перерозподіл ринку. Зараз точно спрогнозувати, як це позначиться на ціні, поки неможливо", - говорить він.

За словами Сергія Костецького, житло в Україні і особливо в Києві продовжує дорожчати.

Фото: В Україні дорожчає житло (РБК-Україна)

"Ринок оперативно реагує на підвищення зарплат українців. Адже тим, хто будує житлові комплекси, треба платити працівникам більш високу зарплату. Щоб якось вийти з ситуації, зростає і ціна за квадратний метр", - пояснює експерт.

Сергій Костецький впевнений: дешевшати житло найближчим часом точно не буде.

"Нещодавно на ринку була зафіксована найнижча ціна на житло, і з часом ціна на квадратні метри буде тільки підвищуватися", - зауважив експерт.

Також він додав, що житло в порівнянні з іншими способами інвестування в умовах непростої ситуації в економіці - найкращий варіант. Адже банкам довіряють не всі, а вкладати гроші краще всього в квадратні метри.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що ціни на нерухомість помірно виросли. Подорожчання торкнулося всіх типів квартир як на первинному ринку, так і на вторинному. Такі дані оприлюднили у Держстаті.

Також з'явився прогноз щодо подорожчання нерухомості у Києві. Експерт висловив думку про те, як найближчим часом буде змінюватися ціна на нерухомість. За його словами, ціни на житло підвищуються в будь-якому випадку. Наприклад, через підвищення зарплат українців будівельні роботи теж постійно ростуть в ціні.