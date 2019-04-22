Держстат зафіксував помірне зростання цін на житло

Фото: Житловий будинок (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціни виросли як на первинному, так і на вторинному ринку

У I кварталі 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири на первинному ринку зросли на 5,4%, на вторинному - на 10,3%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, за рік однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 4,3 %, на вторинному - на 7,7%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 4,8%, на вторинному - на 11,9%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 9,6%, на вторинному - на 10,8%.

Дані: Держстат

Нагадаємо, за даними Державної служби, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири по 2018 рік за Україні зросла на 14% з 2940 до 3352 грн. На першому місці за вартістю оренди місто - Київ - 6 636 грн. Далі йдуть Одеська область (5 457 грн) і Львівська області - 4 488 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у березні 2019 року порівняно з лютим, виросли на 0,9%. За даними Державної служби статистики, з початку року ціни в Україні зросли на 2,4%. Проте в річному вимірі (до березня 2018 року) інфляція сповільнилася до 8,6%.