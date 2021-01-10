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Ціни на яйця в Україні піднімуться ще більше: стануть "золотими"

Неділя 10 січня 2021 19:31
Ціни на яйця в Україні піднімуться ще більше: стануть "золотими"
Яйця (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В Україні ціни на яйця можуть зрости ще більше. Очікується, що в січні ціни на популярний продукт зростуть до 40 гривень за 10 штук. Таке збільшення ціни пов'язане з подорожчанням кормів для курей.

Прогноз по зростанню цін озвучила експерт по птахівництву Асоціації тваринників України Ярина Бойко в ефірі телеканалу "Україна 24".

За її словами, під кінець 2020 року виробників кормів для птиці сколихнула нестабільність ринку сировини. Значно зросли ціни на зерно пшениці, зерно кукурудзи, сою, та макуху.

"Це є причиною зростання і собівартості отриманої продукції. Якщо раніше вона була 14 гривень за 10 яєць по собівартості, сьогодні вже зросла до 22 гривень і зростає далі. Відповідно, ми бачили ціну до 30 гривень, а зараз вже спостерігаємо 34-36 гривень на полицях в магазинах", - розповіла експерт.

"Скорочується пропозиція яєць, а попит, особливо з новорічними святами, залишається на тому ж рівні. Тому, швидше за все, в січні ціна може зрости до 40 гривень", - зазначила вона.

Нагадаємо, експерти розповіли, як правильно вибирати м'ясо курки без антибіотиків і гормонів.

Ми також писали про найбільші помилки, які призводять до псування продуктів. При цьому яйця обов'язково потрібно зберігати в холодильнику.

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