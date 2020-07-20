Ціни на деякі продукти в Україні зросли в рази: що подорожчало найбільше

Кілограм яблук в роздробі коштує 60 гривень за кілограм, у той час як імпортні банани – 24 гривні
Ціни на деякі продукти в Україні зросли в рази. Найбільше додали в ціні яблука, які подорожчали більш ніж у 2 рази з 1 січня. При цьому найбільш подешевшав бензин А-92. Зниження вартості палива відбулося менш ніж на 20%. Що подорожчало в цьому році найбільше, а що зменшило в ціні – читайте нижче.
За даними дослідження, опублікованого на сайті Державної служби статистики, ТОП-5 товарів, які найбільш подорожчали за пів року, виглядає наступним чином:
За даними Держстату, суттєво подорожчав також картоплю — на 22,3%.
Своєю чергою, дешевшали швидше за все такі позиції:
Крім того, значно подешевшав скраплений газ для автомобілів — на 12,4%.
Водночас вартість горілки, м'яких сирів і соняшникової олії залишилася практично незмінною.
"Вартість деяких овочів і фруктів залежить від того, яким був урожай минулого року, а також від вимог до умов зберігання. Чим довше зберігається продукт, тим вище відсоток зіпсованих плодів, а отже - знижується обсяг товару під реалізацію. Наприклад, уже навесні зі складів викидається 15-30% продукції, що впливає на вартість товару. Також на ціну фруктів і овочів впливає оренда складського приміщення. Чим довше продукти лежать на складі, тим довше період оренди, відповідно - вища ціна", - пояснює економічний експерт в коментарі STYLER.
Нагадаємо, що раніше ми писали, як змінилася вартість сезонних ягід в Україні.
РБК-Україна писало, що місячна інфляція сповільнилася в чотири рази.