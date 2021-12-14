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Зросли ціни на олію, яйця та цукор: у Мінекономіки розповіли причини

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Україна, Вівторок 14 грудня 2021 00:38
Зросли ціни на олію, яйця та цукор: у Мінекономіки розповіли причини Фото: в Україні зросли ціни на продукти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Стало відомо, чому в Україні зросли ціни на харчові продукти. Про це розповіла міністр економіки країни Юлія Свириденко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра економіки України Юлії Свириденко в ефірі передачі "Свобода слова на ICTV".

На питання про те, чому в Україні подорожчали масло, яйця, цукор, міністр економіки відповіла, що це не пов'язано з діяльністю українського уряду.

"Це не результат діяльності українського уряду, а результат діяльності розвинених країн, які боролися з наслідками COVID", - зазначила Свириденко.

За її словами, більшість країн друкували кошти.

"Виходячи з того, що економіка країни відкрита, ми імпортували цю інфляцію... (Ціни ростуть, - ред.) тому що є світові ціни, тому що є відкрита економіка України, ми експортуємо ці продукти, тому це зростання і відбувається", - сказала Свириденко.

Вона додала, що ціни зростають на світових ринках.

"На ціни на світових ринках ми не можемо вплинути", - додала міністр.

Нагадаємо, що інфляція в Україні сповільнилася, але на зростання цін це не вплинуло. У НБУ пояснили, чому так відбувається.

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