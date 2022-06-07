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Ціни на малину вже шокують українців. Чого чекати далі?

Фото: в Україні продають малину за "космічними" цінами (Макс. Зарицький / Facebook)
Автор: Людмила Жукова

В Україні ціна на малину досягла свого максимуму. За кілограм ягоди в супермаркетах просять від 1000 гривень.

Що буде з цінами на цю ягоду далі, читайте в матеріалі Styler.

Скільки зараз коштує малина в Україні

У відомій мережі супермаркетів "Сільпо" ціна малини 1199 гривень за кілограм.

Ціна на малину в "Сільпо" (фото: facebook.com/Підслухано БЦ)

Ще дорожче ця літня ягода коштує, якщо замовляти в одному з інтернет-магазинів. Там її вартість перевалила 1600 гривень. Зазначено, що її зірвали в Нідерландах.

Ціна малини в Україні (фото: fruit-time.ua)

Чи подешевшає малина в майбутньому?

Експерти впевнені, що низьких цін на малину не буде. Два роки тому через її низьку вартість фермери відмовилися її садити.

Так, Дмитро Мальцев, співвласник ТОВ "Джем ЛТД" з Дніпра, одного з 5 великих українських виробників варення ще в лютому говорив, що ціни на малину виросли в усьому світі.

"Тенденція до зростання цін на малину спостерігається по всьому світу. Якщо два роки тому оптова ціна в Китаї за кілограм становила $1,30, то в поточному році – $3,50/кг. Це, звичайно, менше, ніж в Сербії ($5) або в Білорусі ($4), але після розмитнення китайська малина коштує ті ж $5", - говорив Мальцев.

Скільки коштує малина в Польщі

Так, на оптових ринках Польщі вже з'явилася малина. Її вартість у перерахунку на гривні стартує від 320 грн за кілограм. Про це розповів Макс Зарицький у Facebook.

У Warszawskie Bronisze кілограм польської малини коштує від 48 (360 грн) до 52 (390 грн) злотих за кілограм. У Познані коштує від 48(360 грн) до 52 (390 грн) злотих за кілограм.

До речі, дієтолог пояснила, чому влітку не потрібно захоплюватися фруктово-ягідними соками. Все ж варто знати міру у всьому.

Додамо також, нещодавно ми писали, які продукти потрібно обов'язково їсти в червні, і на які сезонні фрукти і овочі бажано звернути увагу.

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малина