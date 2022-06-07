Ціни на малину вже шокують українців. Чого чекати далі?

В Україні ціна на малину досягла свого максимуму. За кілограм ягоди в супермаркетах просять від 1000 гривень.
Що буде з цінами на цю ягоду далі, читайте в матеріалі Styler.
У відомій мережі супермаркетів "Сільпо" ціна малини 1199 гривень за кілограм.
Ще дорожче ця літня ягода коштує, якщо замовляти в одному з інтернет-магазинів. Там її вартість перевалила 1600 гривень. Зазначено, що її зірвали в Нідерландах.
Експерти впевнені, що низьких цін на малину не буде. Два роки тому через її низьку вартість фермери відмовилися її садити.
Так, Дмитро Мальцев, співвласник ТОВ "Джем ЛТД" з Дніпра, одного з 5 великих українських виробників варення ще в лютому говорив, що ціни на малину виросли в усьому світі.
"Тенденція до зростання цін на малину спостерігається по всьому світу. Якщо два роки тому оптова ціна в Китаї за кілограм становила $1,30, то в поточному році – $3,50/кг. Це, звичайно, менше, ніж в Сербії ($5) або в Білорусі ($4), але після розмитнення китайська малина коштує ті ж $5", - говорив Мальцев.
Так, на оптових ринках Польщі вже з'явилася малина. Її вартість у перерахунку на гривні стартує від 320 грн за кілограм. Про це розповів Макс Зарицький у Facebook.
У Warszawskie Bronisze кілограм польської малини коштує від 48 (360 грн) до 52 (390 грн) злотих за кілограм. У Познані коштує від 48(360 грн) до 52 (390 грн) злотих за кілограм.
До речі, дієтолог пояснила, чому влітку не потрібно захоплюватися фруктово-ягідними соками. Все ж варто знати міру у всьому.
Додамо також, нещодавно ми писали, які продукти потрібно обов'язково їсти в червні, і на які сезонні фрукти і овочі бажано звернути увагу.