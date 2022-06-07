Цены на малину уже шокируют украинцев. Чего ждать дальше?
В Украине цена на малину достигла своего максимума. За килограмм ягоды в супермаркетах просят от 1000 гривен.
Что будет с ценами на эту ягоду дальше, читайте в материале Styler.
Сколько сейчас стоит малина в Украине
В известной сети супермаркетов "Сильпо" цена малины 1199 гривен за килограмм. Но она, говорят посетители магазинов, импортированная.
Цена на малину в "Сильпо" (фото: facebook.com/Підслухано БЦ)
На сайте супермаркета цена такая же.
Цена на малину в интернет-магазине "Сильпо"
Еще дороже эта летняя ягода стоит, если заказывать в другом интернет-магазине. Там ее стоимость перевалила 1600 гривен.
Указано, что ее сорвали в Нидерландах.
Цена малины в Украине (фото: fruit-time.ua)
Подешевеет ли малина в будущем?
Эксперты уверены, что низких цен на малину не будет. Два года назад из-за ее низкой стоимости фермеры отказались ее сажать.
Так, совладелец одного из 5 крупных украинских производителей варенья Дмитрий Мальцев еще в феврале говорил, что цены на малину выросли во всем мире.
"Тенденция к росту цен на малину наблюдается по всему миру. Если два года назад оптовая цена в Китае за килограмм составляла 1,30 доллара, то в текущем году - 3,50 долларов за килограмм. Это, конечно, меньше, чем в Сербии (5 долларов) или в Беларуси (4 доллара), но после растаможивания китайская малина стоит те же 5 долларов", - говорил Мальцев.
Заметим, что в 2021 году летнюю малину переработчики принимали по 50 гривен за килограмм, затем - по 55 гривен. В августе-октябре начинали закупку с 80 гривен за кило, заканчивали ценой 90 гривен.
В западных регионах закупали на 5-10 гривен дороже.
Сколько стоит малина в Польше
Так, на оптовых рынках Польши уже появилась малина. Ее стоимость в перерасчете на гривны стартует от 320 грн за килограмм.
В Warszawskie Bronisze килограмм польской малины стоит от 48 (360 грн) до 52 (390 грн) злотых за килограмм.
В Познани стоит от 48 (360 грн) до 52 (390 грн) злотых за килограмм.
Малина (фото: t.me/gac_group)
Напомним, что в Верховной Раде хотят сажать на 7 лет в тюрьму недобросовестных продавцов, завышающих цены на продукты.
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