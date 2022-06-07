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Цены на малину уже шокируют украинцев. Чего ждать дальше?

Новина українською →
Вторник 07 июня 2022 09:12
Цены на малину уже шокируют украинцев. Чего ждать дальше? Фото: В Украине продают малину по "космическим" ценам (Макс. Зарицкий/Facebook)
Автор: Людмила Жукова

В Украине цена на малину достигла своего максимума. За килограмм ягоды в супермаркетах просят от 1000 гривен.

Что будет с ценами на эту ягоду дальше, читайте в материале Styler.

Сколько сейчас стоит малина в Украине

В известной сети супермаркетов "Сильпо" цена малины 1199 гривен за килограмм. Но она, говорят посетители магазинов, импортированная.

Цены на малину уже шокируют украинцев. Чего ждать дальше?

Цены на малину уже шокируют украинцев. Чего ждать дальше?

Цена на малину в "Сильпо" (фото: facebook.com/Підслухано БЦ)

На сайте супермаркета цена такая же.

Цены на малину уже шокируют украинцев. Чего ждать дальше?

Цена на малину в интернет-магазине "Сильпо"

Еще дороже эта летняя ягода стоит, если заказывать в другом интернет-магазине. Там ее стоимость перевалила 1600 гривен.

Указано, что ее сорвали в Нидерландах.

Цены на малину уже шокируют украинцев. Чего ждать дальше?

Цена малины в Украине (фото: fruit-time.ua)

Подешевеет ли малина в будущем?

Эксперты уверены, что низких цен на малину не будет. Два года назад из-за ее низкой стоимости фермеры отказались ее сажать.

Так, совладелец одного из 5 крупных украинских производителей варенья Дмитрий Мальцев еще в феврале говорил, что цены на малину выросли во всем мире.

"Тенденция к росту цен на малину наблюдается по всему миру. Если два года назад оптовая цена в Китае за килограмм составляла 1,30 доллара, то в текущем году - 3,50 долларов за килограмм. Это, конечно, меньше, чем в Сербии (5 долларов) или в Беларуси (4 доллара), но после растаможивания китайская малина стоит те же 5 долларов", - говорил Мальцев.

Заметим, что в 2021 году летнюю малину переработчики принимали по 50 гривен за килограмм, затем - по 55 гривен. В августе-октябре начинали закупку с 80 гривен за кило, заканчивали ценой 90 гривен.

В западных регионах закупали на 5-10 гривен дороже.

Сколько стоит малина в Польше

Так, на оптовых рынках Польши уже появилась малина. Ее стоимость в перерасчете на гривны стартует от 320 грн за килограмм.

В Warszawskie Bronisze килограмм польской малины стоит от 48 (360 грн) до 52 (390 грн) злотых за килограмм.

В Познани стоит от 48 (360 грн) до 52 (390 грн) злотых за килограмм.

Цены на малину уже шокируют украинцев. Чего ждать дальше?

Малина (фото: t.me/gac_group)

Напомним, что в Верховной Раде хотят сажать на 7 лет в тюрьму недобросовестных продавцов, завышающих цены на продукты.

Читайте больше о том, почему инфляция в Украине ускорилась и что стало причиной роста цен за последний месяц.

Ранее мы писали, что мировые цены на продовольствие немного снизились после прыжка до исторического максимума.

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малина Цены на продукты
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