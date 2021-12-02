Ціни на каву злетіли до рекордного за 10 років рівня: яка причина і що буде далі

Зазначається, що це стало найвищою ціною з 2011 року, коли вартість цього товару перевищила 3 долари за фунт.

Тим часом еталонна ціна Міжнародної асоціації кави перед цим, у п'ятницю, становила 2,07 долара за фунт, що на 85% вище, ніж роком раніше.

На міжнародних торгах зросли ціни на каву (фото: cnbc.com)

Чому дорожчає кава

Серед причин зростання ціни експерти та учасники ринку називають природні та геополітичні явища, а також фактори, пов'язані епідемією коронавірусу і карантином, що відбивається на трансфері кави.

За словами керівника відділу товарної стратегії Saxo Bank Оле Хансен, за останні 12 місяців у світі сталася "буря подій", що дало поштовх до зростання цін на какао-боби.

Зокрема, це аномально холодна погода і заморозки в Бразилії в деяких районах вирощування, а також період посухи, що негативно відбилося на врожаї наприкінці цього року, а також в 2022 році і, можливо, навіть в 2023 році.

Крім поганої погоди, глобальні обмеження пропозиції мали істотний вплив на ринок кави, оскільки виробники і компанії, які переробляють каву на продукт, часто знаходяться в різних країнах.

Невизначеність ринку також йде від країн-експортерів, таких як Ефіопія, яка знаходиться на межі громадянської війни, і В'єтнам, де спостерігається сплеск COVID-захворювань, що може негативно позначитися на виробництві.

Як додав виконавчий директор з продажу кави в Європі Marex Максиміліан Копестейк, також свою роль на "гонку цін" зіграли проблеми з переміщеннями вантажів, зокрема, і через карантинні обмеження.

Він очікує, що в майбутньому ціни на каву залишаться "високими і нестабільними".