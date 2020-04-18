Ціни на бензин в Україні: експерти дали несподіваний прогноз

Ціни на українських АЗС почали знижуватися, однак різкого та істотного зростання не відбулося. Антимонопольний комітет, а також експерти прогнозували зниження цін на бензин у середньому на 3-5 гривень у квітні, проте цінники змінилися менше, ніж на 1 гривню.

Основними чинниками зниження цін на бензин експерти називали глобальну фінансову кризу, пандемію коронавірусу і зниження світових цін на нафту. 12 квітня були досягнуті домовленості щодо скорочення видобутку нафти (ОПЕК+) і в червні видобуток нафти повинен скоротитися до 9,7 млн барелів на добу. Це спровокувало деяке підвищення вартості барелів нафти на торгах.

Аналітики впевнені, що скорочення видобутку істотно не вплине на світові ціни, оскільки залишається ще два фактори – пандемія коронавірусу і глобальна економічна криза, які збільшили падіння попиту на нафту до 30%. Про це пише видання "Факти".

"Зараз ми знаходимося в тій точці, де зниження попиту набагато перевершує все, що вони збираються зробити при будь-якому скоординованому скороченні. Очікується, що світові запаси нафти все одно будуть швидко зростати, навіть попри те, що деякі країни G20 погодилися купувати нафту для своїх національних запасів. У Росії не так багато місця для зберігання нафти, а в Європі нафтосховища швидко заповняться", - зазначив директор з енергетики та Близького Сходу компанії Stratfor Грег Прідді.

Українські експерти вважають, що вартість палива на АЗС буде знижуватися і далі, але це зниження не буде швидким, оскільки зниження видобутку не покриє обсягу споживання нафти.

"За минулий період і час, який потрібно країнам для фактичного скорочення видобутку, світ накопичить величезну кількість надлишкових складських запасів нафти. Цей надлишок можна оцінити в 1-1,5 млрд барелів. Зокрема, до 12 квітня від Азії до США резервуари під нафту, бензин та інші нафтопродукти вже були майже заповнені. Найбільший у світі нафтовий хаб в Об'єднаних Арабських Еміратах — термінал у Фуджейрі — перестав приймати нафту на зберігання, оскільки вже повністю заповнений. А в цих умовах, з угодою або без угоди ОПЕК+ або G20, найближчим часом виробники нафти будуть змушені скоротити видобуток до рівня фактичного попиту, тобто на величину, набагато більшу, ніж вони домовилися, оскільки відвантажувати нафту буде нікуди", - пояснив аналітик Інвестиційної групи "Універ" Михайло Федоров.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що аналітики дали прогноз по цінах на продукти після карантину.