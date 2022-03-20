Центру тероборони Дніпра потрібна допомога: просять будь-які пікапи і бортові вантажівки

Центру територіальної оборони Дніпра потрібна допомога. Просять будь-які пікапи і бортові вантажівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру тероборони Дніпра Геннадія Корбана під час брифінгу.
"Терміново! Потрібні Тойоти, будь-які пікапи і вантажівки бортові! Багато вантажівок Ман, Івеко і багато Тойот! Це забезпечить нашу перемогу", - написав він.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Дніпрі та області ситуація стабільна. У Дніпропетровської області був час, щоб підготуватися до опору окупаційним військам РФ.