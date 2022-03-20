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Центру тероборони Дніпра потрібна допомога: просять будь-які пікапи і бортові вантажівки

Фото: керівник Центру тероборони Дніпра Геннадій Корбан (прес-служба міськради)
Автор: Ілона Свиридова

Центру територіальної оборони Дніпра потрібна допомога. Просять будь-які пікапи і бортові вантажівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру тероборони Дніпра Геннадія Корбана під час брифінгу.

"Терміново! Потрібні Тойоти, будь-які пікапи і вантажівки бортові! Багато вантажівок Ман, Івеко і багато Тойот! Це забезпечить нашу перемогу", - написав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Дніпрі та області ситуація стабільна. У Дніпропетровської області був час, щоб підготуватися до опору окупаційним військам РФ.

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