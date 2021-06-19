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У центрі Житомира під асфальт провалилася вантажівка: фото інтиденту

Автор: Тетяна Самарук

У місті Житомирі під асфальт провалилася вантажівка. Сталося це біля 12-поверхового житлового будинку ("Шульц") під час ремонту покриття.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Андрій Близнюк, доцент кафедри журналістики університету ім. І.Франка.

Так, інцидент стався зранку, 19 червня, на майдані Соборному. Як розповіли очевидці, вантажівка раптово повністю провалилась під землю.

Як видно на фото, комунальники обгородили попереджувальною стрічкою місце події. За попередніми даними, через інцидент ніхто не постраждав.

"Тільки що біля 12-ти поверхівки на майдані Соборному під асфальт провалився вантажний автомобіль", - повідомив Близнюк.

Причини події встановлюються.

У коментарях користувачі пишуть, що це пішохідна частина. Також зазначають, що там вкладають новий асфальт, який і привезла машина. Однак перекриття не витримало, і машина провалилася.

Фото: у Житомирі вантажівка провалилася під землю (facebook.com/a.bliznjuk)

Раніше ми повідомляли, що у Києві позашляховик провалився під асфальт в яму.

Також у Харкові дорожники кладуть асфальт прямо під зливою.

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