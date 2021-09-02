В центрі Одеси роми зробили шатро та поставили матраци: відео "поселення"

Так, поселення помітили на Куликовому полі, площа якого розташована неподалік від залізничного вокзалу.

На відео видно, що намет вони зробили власноруч. Зокрема вони натягнули велику чорну плівку на каркас із палиць. Неподалік стоять матрац, кілька стільців та інші речі. Також можна помітити шматки картону, які розкидані біля намету.

Автор ролика запитав літню жінку чи є в них якісь потреби, однак спершу вона не відповідала та закривала обличчя. Потім все ж сказала, що їм потрібні ковдри. На відео було помітно 7 людей.

Через деякий час хлопець поцікавився, чому вони живуть на вулиці. Роми пояснили це тим, що переїхали з Донецької області, а саме Краматорська.