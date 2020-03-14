У центрі Києва знову помітили леопарда: хижака зняли на відео

У центрі Києва чоловік гуляв з леопардом в парку, не на жарт спантеличивши перехожих. На хижаку був нашийник та повідець, і господар тварини запевняє, що незвичайний вихованець ручний.

До речі, цього леопарда кияни вже помічали раніше - у листопаді 2019-го біля Ботанічного саду імені Фоміна. Тоді обурені зоозахисники угледіли в таких прогулянках потенційну загрозу для оточуючих і звернулися з проханням упізнати власника хижака.

І ось, 14 березня дивну компанію помітив журналіст Владлен Книш, який опублікував фото та відео з леопардом у своєму Facebook.

Також він поспілкувався з власником хижака і розпитав, чи легко йому вдається справлятися з таким чотириногим другом.

"Ранок. Центр столиці. Хлопець просто гуляє з ручним леопардом. На питання, як з ним справляється, відповідає, що у нього він не один", - йдеться у публікації.

У Києві помітили леопарда - хижака на повідку вигулював чоловік (Фото: facebook.com/vladlen.knysh)

У коментарях до посту він уточнив, що власник звіра дуже його любить та спілкується з ним "із трепетом і так мило, як люди з дружинами не розмовляють".

Водночас сам леопард демонстрував певне занепокоєння і дискомфорт через машини та інших перехожих.

Книш додав, що господар годує свого улюбленця м'ясом.

Відео: У Києві чоловік гуляв з леопардом на повідку

Користувачі мережі жваво відреагували на леопарда, який прогулювався вулицями Києва, і ставлення до такого вигулювання хижака у людей різне. Деякі наполягають, що власник поводиться дуже легковажно і наражає на небезпеку своє та чужі життя, а інші зазначають, що за статистикою, від домашніх тварин гине більше людей, ніж від диких хижих звірів.

Чоловік неадекват, дика кішка завжди буде дикою, це її природа. Рано чи пізно нутро вилізе і комусь буде несолодко.

Не здивуюся, якщо наступного разу зустрінеш його без руки чи іншої частини тіла! Але кицька звичайно дуже красива.

Краще вже нехай так, ніж їх уб'ють браконьєри. Які нещодавно вбили останню пару білих жирафів.

Щастя та здоров'я цій людині, а також щоб до неї повернувся здоровий глузд. Це леопард, мати його, а не шпик або хаскі, і він господаря розірве на шматки за секунду, коли щось перемкне у голові цієї тварини. Вигулювати на повідку містом, наражаючи на небезпеку інших - надзвичайно нерозумне рішення.

Тут, блін, із котом впоратися не можеш... Але, може, леопарди не такі нахабні та шкідливі? Спробувати, чи що...

Якщо регулярно годувати м'ясом,то він ні на кого не нападе. А хто скаже, що вони по природі хижаки, є маса способів довести зворотне. Їх як котів вирощувати. Собаки більше людей покусали і вбили, ніж хижі тварини. Це ми звикли думати, що леопард це хижак, а раптом він мила киця? І може їсти котячий корм...

Фото: скрін коментарів facebook.com/vladlen.knysh

Раніше ми писали, що у Києві вулицями вже кілька місяців гуляє лось - його помічали в різних місцях Голосіївського району, але впіймати ніяк не змогли.