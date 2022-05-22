У центрі Києва виставили розбиту техніку рашистів: відео і фото металобрухту "другої непереможної" армії

Жителі та гості столиці можуть оглянути залишки бойової техніки "другої непереможної армії" світу, яка продовжує поставляти танки, РСЗВ, ЗРК та іншу зброю нашим військовим в якості трофеїв, а також поповнювати сучасні експонати українських музеїв.

Зараз біля пам'ятника княгині Ользі, апостолам Андрію, Кирилу і Мефодію на Михайлівській встановили для загального огляду такі експонати - "гордість" зс рф як:

танк Т-72 Б-3,

БМД-2,

вежа від БМД-4,

частина позашляховика "Тигр",

машина РЕБ (радіоелектронної боротьби).

Зазначається, що цей російський комплекс РЕБ був узятий з аеродрому в Гостомелі - він стояв в 50 метрах від нашого знаменитого літака-гіганта Ан-225 ("Мрія"), що був знищений загарбниками прямо в ангарі в перший день повномасштабного вторгнення.

Старший співробітник Національного військово-історичний музей України Дмитро Махтаров наголошує, що військові ЗСУ за 8 років змогли "натренуватися безпосередньо в бойових умовах для знищення будь-якого прийшов на нашу землю ворога". Зараз наші бійці здатні знищувати техніку противника наче папір.

Розбиту ворожу техніку розвантажували в центрі Києва під звуки сирен повітряної тривоги. Війна триває.

У Києві на Михайлівській площі виставили розбиту техніку армії РФ (фото: Андрій Кравченко / kiev.sq.com.ua)