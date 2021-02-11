ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві маршрутник влаштував жорстку бійку з пасажиром (відео)

Новость на русском → Київ, Четвер 11 лютого 2021 08:59
У Києві маршрутник влаштував жорстку бійку з пасажиром (відео) У Києві сталася бійка біля маршрутки (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві на Лівобережній стався кричущий інцидент. Водій маршрутки побив пасажира за його відмову оплатити проїзд.

Про це повідомляється в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

Ситуація сталася в маршрутці №316 біля метро "Лівобережна". Один з чоловіків відмовився платити за проїзд.

"Водій негайно віддав йому фідбек: розгорнуту зворотний зв'язок", - сказано в повідомленні.

У ролику показано, як водій повалив чоловіка на землю і вдарив ногою, після чого повернувся в салон. Але на цьому все не закінчилося, побитий чоловік підбіг до маршрутці, знову почалася бійка.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.

Відео можна подивитися по посиланню.

Як ми раніше писали, під Херсоном водій маршрутки вигнав школяра з транспорту за те, що той хотів оплатити проїзд монетами.

Також ми повідомляли, що на Волині дві жінки влаштували бійку прямо у автобусі з-за маски.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя маршрутка
LITE
Цей циклон увійде в історію: синоптик попередила про серйозну негоду в Україні
Цей циклон увійде в історію: синоптик попередила про серйозну негоду в Україні