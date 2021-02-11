У Києві маршрутник влаштував жорстку бійку з пасажиром (відео)
У Києві на Лівобережній стався кричущий інцидент. Водій маршрутки побив пасажира за його відмову оплатити проїзд.
Про це повідомляється в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.
Ситуація сталася в маршрутці №316 біля метро "Лівобережна". Один з чоловіків відмовився платити за проїзд.
"Водій негайно віддав йому фідбек: розгорнуту зворотний зв'язок", - сказано в повідомленні.
У ролику показано, як водій повалив чоловіка на землю і вдарив ногою, після чого повернувся в салон. Але на цьому все не закінчилося, побитий чоловік підбіг до маршрутці, знову почалася бійка.
Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.
Відео можна подивитися по посиланню.
Як ми раніше писали, під Херсоном водій маршрутки вигнав школяра з транспорту за те, що той хотів оплатити проїзд монетами.
Також ми повідомляли, що на Волині дві жінки влаштували бійку прямо у автобусі з-за маски.