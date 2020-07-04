У центрі Києва встановлять новий фонтан з Архистратигом Михаїлом: Кличко показав відео

У Києві планують встановити великий фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла, який вважається небесним покровителем столиці України. Споруда буде розміщено на Володимирській гірці у верхній частині однойменного парку за Михайлівським собором.

Про це 4 липня розповів мер Києва Віталій Кличко у Facebook. Також він опублікував відео і показав 3D-модель скульптури зі спеціального "пластиліну", яку днями вже почали сканувати.

Голова КМДА зазначив, що скульптуру будуть частинами виливати з бронзи та з'єднувати їх. Зараз же готова основа композиції. Скульптори вже почали фінальний етап робіт з виготовлення.

"Проект був схвалений консультативною радою з питань охорони культурної спадщини при Департаменті охорони культурної спадщини КМДА", - розповів Кличко.

Також він наголосив, що проект меценатський.

"Фонтан зі скульптурою Архистратига стане вже другим фонтаном із передбачених проектом реконструкції парку «Володимирська гірка». Перший встановили при виході з парку на пішохідно-велосипедний міст", - додав мер.

Відео: Кличко показав модель скульптури архангела Михаїла для нового фонтану в Києві

В мережі тим часом відреагували на відео з демонстрацією нової скульптури для фонтану не однозначно. Крім схвалення і захоплення красою композиції, деякі закликають не забудовувати історичний Київ, а також звертають увагу на низку інших важливих об'єктів архітектури, які потребують ремонту.

Фото: скрін коментарів facebook.com/Vitaliy.Klychko

Раніше ми писали про те, що у метро Києва встановили гігантську медузу, проте скульптура не простояла і дня.

Нагадаємо також, що нещодавно Кличко розповів, коли в Києві планують будувати метро Жуляни-Троєщина.