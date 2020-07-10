У центрі Києва в ресторані влаштували бійку зі стріляниною: "копи" знайшли цілий арсенал

У Ківі в ресторані сталася стрілянина (колаж РБК-Україна)

У київському ресторані відвідувачі влаштували розборки зі стріляниною

У центрі Києва в ресторані сталася стрілянина в результаті конфлікту між двома компаніями. Бійка з перестрілкою закінчилася госпіталізацією одного відвідувача з тілесними ушкодженнями.

Інцидент стався в ресторані Sorbonne під НСК "Олімпійський" на вулиці Велика Васильківська 9 липня близько половини сьомого вечора. Про це сьогодні передає "Обозреватель" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Зазначається, що дві групи відпочиваючих почали сперечатися, потім конфлікт переріс у бійку, а закінчився стріляниною.

"В результаті киянин І. отримав тілесні ушкодження, а невідомий зробив кілька пострілів з невстановленої зброї в стіну, після чого всі учасники сутички виїхали з ресторану", - йдеться в матеріалі.

На місці події поліцейські виявили пістолет АПС та 19 патронів, пістолет Макарова з глушником і стертим номером та 13 патронів, пістолет-кулемет та спецзасіб Форт-14Р, зареєстровані на киянина Д.

Наразі правоохоронці розшукують всіх учасників перестрілки.

За фактом події відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Раніше ми писали про те, що днями у Києві на Позняках сталася стрілянина під житловими будинками, і з'явилося відео інциденту.

Як повідомлялося, нещодавно у Києві біля кінотеатру "Жовтень" громадяни влаштували бійку зі стріляниною.