У Києві на Позняках сталася стрілянина під житловими будинками: з'явилося відео

Стрілянина у Києві на Позняках (колаж РБК-Україна)

Інцидент на столичних Позняках стався рано вранці

У Києві сталася стрілянина недалеко від місця смертельного вибуху в будинку на Позняках, який прогримів два тижні тому на вулиці Соломії Крушельницької 1/5.

Нинішній інцидент стався на цій же вулиці у дворі одного з житлових комплексів рано вранці 8 липня. Про це передає "Київ Оперативний" у Facebook.

Зазначається, що жителі ЖК на Крушельницької прокинулися "не від кави, а від того, що хтось здійснював постріли".

В мережі опублікували відео, зняте камерами відеоспостереження. На записі видно, як четверо чоловіків гналися за джипом Toyota та стріляли: двоє переслідувачів кинулися за авто, а ще двоє намагалися через двір вискочити "навперейми".

Ще одна камера зняла, як дівчина з парасолькою, яка проходила повз дитячого майданчика, побачила позашляховик та чоловіків з пістолетами, які бігли, різко розвернулася і поспішила сховатися від небезпеки.

"Після того, як Toyota поїхала - ті 4-ро сіли в Volkswagen і помчали за ним. Через деякий час чоловіки повернулися, щоб зібрати гільзи. Що до чого - поки невідомо", - йдеться у публікації.

Відео: У Києві сталася стрілянина на Позняках

В мережі в коментарях обурюються подібним інцидентом в столиці практично у дворі житлових будинків. Один з юзерів опублікував фото джипа, схожого на той, за яким гналися озброєні чоловіки. Авто з пробитими колесами стояло на вулиці неподалік також під будинками.

Фото: скрін коментарів facebook.com/KyivOperativ

Раніше повідомлялося, що днями у Києві біля кінотеатру "Жовтень" громадяни влаштували бійку зі стріляниною.

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як виглядає будинок на Позняках після смертельного вибуху два тижні назад.