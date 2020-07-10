В центре Киева в ресторане устроили драку со стрельбой: "копы" нашли целый арсенал

В Киве в ресторане произошла стрельба (коллаж РБК-Украина)

В киевском ресторане посетители устроили разборки со стрельбой

В центре Киева в ресторане произошла стрельба в результате конфликта между двумя компаниями. Драка с перестрелкой закончилась госпитализацией одного посетителя с телесными повреждениями.

Инцидент произошел в ресторане Sorbonne под НСК "Олимпийский" на улице Большая Васильковская 9 июля около половины седьмого вечера. Об этом сегодня передает "Обозреватель" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что две группы отдыхающих начали спорить, потом конфликт перерос в драку, а закончился стрельбой.

"В результате киевлянин И. получил телесные повреждения, а неизвестный совершил несколько выстрелов из неустановленного оружия в стену, после чего все участники стычки уехали из ресторана", - говорится в материале.

На месте происшествия полицейские обнаружили пистолет АПС и 19 патронов, пистолет Макарова с глушителем и стертым номером и 13 патронов, пистолет-пулемет и спецсредство Форт-14Р, зарегистрированные на киевлянина Д.

В настоящее время правоохранители разыскивают всех участников перестрелки.

По факту происшествия открыли уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Ранее мы писали о том, что на днях в Киеве на Позняках произошла стрельба под жилыми домами, и появилось видео инцидента.

Как сообщалось, недавно в Киеве возле кинотеатра "Жовтень" граждане устроили драку со стрельбой.