RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У центрі Києва з'явився незвичайний світлофор: чим він цікавий

Автор: Людмила Жукова

У Печерському районі столиці встановили унікальний світлофор. На ньому знаходяться спеціальні консолі і світлодіодні модулі.

Про це повідомили на сторінці Facebook Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Світлофор знаходиться на вулиці Лесі Українки, 3.

Подібні консолі незабаром встановлять на перехресті бульвару Лесі Українки і вулиці Джона Маккейна, бульвару Лесі Українки і вулиці Генерала Алмазова, бульвару Лесі Українки і вулиці Євгена Коновальця, бульвару Лесі Українки та вулиці Мечникова, а також на бульварі Лесі Українки, 14.

У чому перевага світлофора

Світлодіодні консолі мають низьке енергоспоживання і нечутливий до сонячного освітлення сигнал. Вони добре помітні в будь-який час доби і при будь-якій погоді і акцентують увагу водіїв на сигнали світлофора.

У Києві встановили світлодіодний світлофор (фото: facebook.com/kyivtransportDTI)

Як ми раніше писали, в Києві кур'єр на мопеді влаштував неймовірні гонки з патрульними.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київ
Читайте також
У Києві заборонили проводити продуктові ярмарки до 12 квітня
Купівля житла в Києві: чи будуть дорожчати квартири у столиці
Прогноз погоди