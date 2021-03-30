У центрі Києва з'явився незвичайний світлофор: чим він цікавий

У Печерському районі столиці встановили унікальний світлофор. На ньому знаходяться спеціальні консолі і світлодіодні модулі.
Про це повідомили на сторінці Facebook Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.
Світлофор знаходиться на вулиці Лесі Українки, 3.
Подібні консолі незабаром встановлять на перехресті бульвару Лесі Українки і вулиці Джона Маккейна, бульвару Лесі Українки і вулиці Генерала Алмазова, бульвару Лесі Українки і вулиці Євгена Коновальця, бульвару Лесі Українки та вулиці Мечникова, а також на бульварі Лесі Українки, 14.
Світлодіодні консолі мають низьке енергоспоживання і нечутливий до сонячного освітлення сигнал. Вони добре помітні в будь-який час доби і при будь-якій погоді і акцентують увагу водіїв на сигнали світлофора.
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