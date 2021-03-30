У центрі Києва з'явився незвичайний світлофор: чим він цікавий

Світлофор знаходиться на вулиці Лесі Українки, 3.

Подібні консолі незабаром встановлять на перехресті бульвару Лесі Українки і вулиці Джона Маккейна, бульвару Лесі Українки і вулиці Генерала Алмазова, бульвару Лесі Українки і вулиці Євгена Коновальця, бульвару Лесі Українки та вулиці Мечникова, а також на бульварі Лесі Українки, 14.

У чому перевага світлофора

Світлодіодні консолі мають низьке енергоспоживання і нечутливий до сонячного освітлення сигнал. Вони добре помітні в будь-який час доби і при будь-якій погоді і акцентують увагу водіїв на сигнали світлофора.

У Києві встановили світлодіодний світлофор (фото: facebook.com/kyivtransportDTI)