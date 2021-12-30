У центрі Києва з'явилася нова новорічна локація: як вона виглядає (фото)

У центрі Києва нещодавно з'явилася ще одна святкова локація з прикрашеною ялинкою і дивовижними видами на столицю, для відпочинку і проведення часу в новорічний і різдвяний період.
Місце є частиною головних київських атракцій на зимові свята, і через нього проходить маршрут для прогулянок від Арсенальної площі, Маріїнський парк, Скляний міст, Володимирську гірку до самого Подолу. Так, нова святкова зона розташована коло Арки Дружби народів.
Крім затишної "прописки" з приголомшливими видами на київські красоти, у локації є ще одна цікава особливість - тут тепло і не дме.
Домогтися такого блага для відпочиваючих просто неба вдалося завдяки установці на території панорамної лаунж-галереї "Арка Gallery" спеціальних конструкцій, які захищають внутрішній простір від будь-яких поривів вітру. Крім того, тут всюди палахкотить живий вогонь, укладений в арт-інсталяції.
Святкова новорічна локація Арка Gallery в Києві (фото: прес-служба адміністрації)
Крім чудових видів просто для очей і для зйомки барвистих групових фото і відео, селфі біля самої Арки, є панорамна галерея на другому поверсі, для кращого панорамного виду.
Також у цій "секретній" святковій локації можна посидіти під багато прикрашеної новорічною ялиною, підкріпитися в барі та на фудкорті їстівним і напоями, зігріваючими коктейлями з ялівцевої настоянки.
Нова святкова локація в Києві до Різдва та Нового року Арка Gallery (фото: прес-служба адміністрації)
Нова новорічна зона в столиці, де незалежно від сили морозу зберігається затишне тепло, була відкрита організаторами ярмарку "Різдво на Поділлі" за допомогою компанії "Спортлаб" і благодійного фонду Анни Пуртової.
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