У центрі Києва хлопець жбурнув в обличчя патрульному тарілку зі збитими вершками: заради "золотого" відео

У центрі Києва хлопець вдарив патрульного в обличчя тарілкою з вершками, після чого дав драпака, але далеко від поліцейських хулігану втекти не вдалося. Тепер правопорушнику загрожує позбавлення волі на термін до 5 років.

Про це 3 березня передали в поліції Києва на сторінці Facebook .

Як з'ясувалося, молодий чоловік зважився на такий вчинок, щоб заробити гроші від переглядів знятого на відео інциденту.

"Пранкер" увечері на Майдані Незалежності підійшов до поліцейського авто і звернувся до правоохоронців із заявою, нібито за хвилину на вулиці Хрещатик станеться ДТП. Під час розмови він дістав з-за спини своє заздалегідь приготоване блюдо на тарілці та вдарив правоохоронця в обличчя.

Після цього блогер-початківець намагався втекти, але його наздогнали та затримали.

Також в поліції опублікували фото та відео із зіркою-невдахою на місці події.

Відео: У Києві на Майдані "пранкер" кинув в обличчя патрульному тарілку зі збитими вершками

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Слідчі повідомили хлопцеві про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

В центрі Києва хлопець вдарив поліцейського, щоб зняти відео інциденту та озолотитися (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)